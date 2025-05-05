美國要求換百年債券？楊金龍：並沒有

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月5日電（記者 張穎齊）新台幣5日盤中再度狂升逾1元，最後“中央銀行”進場干預，以30.145元，飆升9.19角作收。“央行”總裁楊金龍下午緊急開記者會強調，匯率完全與關稅談判無關，也呼籲不實的臆測不要擾亂市場，會有罰則。



新台幣兌美元匯率今天收盤收在30.145元，飆升9.19角，成交金額33.87億美元，驚險守住30元大關。今日開盤價為30.91元，最高29.59元、最低30.91元。



針對民間的恐慌，楊金龍5日下午臨時舉行記者會說明，外匯局長蔡烱民也出席。



針對傳出有海湖莊園協議、美國將要求將美債轉換為百年債券等？新台幣是否會升到27、25，出口企業都撐不下？“央行”是否會以台灣持有外匯美債來做對美談判？



楊金龍答中評社表示，“央行”沒有參與台美經貿談判，有人說美國藉此施壓新台幣升值？沒這回事。至於說是台版廣場協議，這是行不通的，1985年的背景時空與現在不同，2000年後都是由外匯市場來決定的，貿易有關的比重不到5%，有95%都是資金移動決定。



對於傳言中的美國海湖莊園協議，楊金龍也強調，事實上並沒有要求各國貨幣升值或轉換百年債券等議題。



楊金龍強調，根據他所了解，每次美國匯率報告，都會強調不能刻意讓幣值貶值，以取得不公平的貿易利益，都有強調匯率最好能夠反映經濟基本面。台灣的匯率市場是能透明的，比如他在3、6月於“立法院”報告時，都會揭露當時“央行”干預的數據、都透明，每個月也都公布SWOT（強弱危機分析）。外幣的流動性也有都公布。美國“財政部”也認為台灣的透明度夠，也有強調說不能刻意用匯率市場去意圖改變該國貨幣價值與競爭地位。反倒禿鷹、熱錢值得關注，“央行”隨時都有關注資金流動。

