彭博社問放水匯率？楊金龍端出柳樹理論

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月5日電（記者 張穎齊）新台幣5日再度狂升，在“中央銀行”進場干預下以30.145元作收，飆升9.19角。“央行”總裁楊金龍今日在記者會坦承，“央行”有出手進場調節，卻被媒體質疑介入力道不夠。楊金龍澄清還是有符合柳樹理論，只是現在風稍微大一點，風多大、介入力道也不會比較小。



新台幣兌美元匯率今天收盤收在30.145元，飆升9.19角，成交金額33.87億美元，驚險守住30元大關。今日開盤價為30.91元，最高29.59元、最低30.91元。“央行”總裁楊金龍5日下午於“央行”臨時舉行記者會，說明國內匯市相關事宜。由楊金龍、外匯局長蔡烱民出席。



美媒彭博社會中提問，過去幾十年，為避免新台幣過度波動，“央行”都會有市場干預，但這次波動卻非常大、驚壞整個市場，“央行”為何感覺起來有點放水匯率？



楊金龍澄清，匯率由外匯市場供需來決定，當然這2天新台幣升值是強烈過度了，他坦承“央行”有擔起責任、進場調節。



隨後台媒問，“央行”一直強調由外匯市場供需決定，但這次就是看起來太淡定，“央行”這次出手能一次到位嗎？



楊金龍連忙澄清，“央行”理事會也都強調，會適時進去維持市場波動，“央行”並非淡定，是有盡到職責的，他當然也特別重申，希望這2天不尋常的升值狀況能到此為止，市場要穩定、適可而止，反倒是別再用太誇張、不實的說法去擾亂市場，“央行”會出手禁止這些謠言。



有媒體緩頰問，雖說“央行”沒有足夠用力去調節，但“央行”是否會採取柳樹理論的策略？



楊金龍也同意說，是滿符合柳樹理論，就是看風多大、柳樹擺動多大、出手進場力道多大，他要強調這次“央行”進場的力道相較平時，其實沒有比較小，只是這次柳樹的確擺動稍微大一點，市場的強烈預期心理也大一點。供需還是符合比較的，要看怎麼比較。