楊金龍力戰炒匯禿鷹　讓媒體問到飽

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月5日電（記者 張穎齊）新台幣匯率狂升，“中央銀行”總裁楊金龍5日坦承，有遭受到禿鷹炒匯攻擊，“央行”有警告並請出去，而過去英國、香港也遇過，香港做法是不提供港幣的流動性，禿鷹就炒不起來了，台灣會警告，只是禿鷹退場總是慢吞吞。



新台幣兌美元匯率今天收盤收在30.145元，飆升9.19角，成交金額33.87億美元，驚險守住30元大關。今日開盤價為30.91元，最高29.59元、最低30.91元。台“央行”總裁楊金龍5日下午於“央行”臨時舉行記者會，回應媒體問到飽，記者會長達1小時。



楊金龍坦承，這次新台幣非正常升值，確實有禿鷹出現，過去1992年時，英國加入ERM（歐洲匯率機制）時，就被禿鷹攻擊、匯率出現波動，結果是棄守。香港1998年時也出現過禿鷹攻擊，港幣與美元原本是固定匯率，但港幣太過升值時、就買進美元，當時大家都認為香港沒辦法維持，因此禿鷹就進場攻擊，台灣現在確實遇到類似與英國、香港同樣的禿鷹攻擊集團。



楊金龍說，台灣對資金流進、流出看得非常緊，“央行”有對禿鷹提出警告，他不曉得到底是不是來故意攻擊、炒匯，但“央行”若不阻止，就會是真的禿鷹。



針對禿鷹是否躲在共同基金或對沖基金，炒一炒匯就在躲回去？還有禿鷹的身分？



楊金龍說，“央行”如何出手阻止的方法，他不便詳細說明，因若被知道、就很容易再被攻擊，而他也很難分別禿鷹的身分、這個太細了。據他了解，禿鷹1998年攻擊香港時，利用弱點放空港幣、放空股票，因此炒的利率就上去了，後來香港改變僵硬的策略，不提供港幣流動性，只要市場缺乏港幣，那禿鷹就炒不起來了。



媒體追問，禿鷹炒匯的金額多大？楊金龍說，也不方面說這個數據，有時金額是大的，“央行”會要禿鷹調整進來的目的，不用來炒匯、放空不買股票，有炒匯嫌疑都會警告，禿鷹是有退場，但總是都慢吞吞的。



他重申，也希望出口商不要太過聽信市場市場誇大不實的分析，而產生非理性的預期去拋匯，如此將只會損及自身利益，也希望不實分析到此為止，“央行”當然也會出手盡責。楊金龍讓媒體問到飽後，也笑著與記者們揮手致意離開。