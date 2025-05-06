中評鏡頭：追溯台南開元寺歷史　從鄭經談起

“開元寺”位於台南市北區北園路上，山門前有青獅、白象。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月6日電（記者 蔣繼平）鄭成功有“開台聖王”美譽，在台南留下許多歷史，其中隱身在台南市的開元寺，可追朔至明鄭時期，是鄭成功嫡長子鄭經來台住所，也是其母親晚年安養之地，一直到清康熙年間，才改建為佛教寺廟，也是當時全台最大的佛教廟宇。



位於台南市北區北園路上的“開元寺”主祀釋迦摩尼佛、普賢菩薩、文殊菩薩，是清代台南重要的佛寺之一，不過背景卻大有來歷，前身為明永曆年間鄭經為奉養母親董氏而建立的“北園別館”，到了清康熙29年（西元1690年）才改建為佛寺（名“海會寺”），咸豐年間正式定名為“開元寺”。



來到此地除了禮佛，也是一處歷史場域，最主要可看到供奉“延平郡王”神位，佛寺內還有一座“鄭經井”，並陳列當時挖掘出的巨大海螺殼化石，可說是鎮寺之寶之一。開元寺占地廣闊，寺內庭院還立了“北園別館遺址”石柱，後院還有被圍起保護的“七弦竹”，相傳是鄭經之母董氏所植，至今仍衍生不絕。



當然也別忘了欣賞建築藝術，穿越大樹參天的庭園，在三川殿迎接來者的，是彩繪名師蔡草如繪製的韋陀、伽藍門神，以及象徵風調雨順四大天王。古匾“小西天”、“開元寺”以及書法家林朝英遺墨“竹葉體”對聯，往內走各進紅瓦、平脊的簡朴建築，皆透露了此地為佛門勝地的訊息，不妨停下腳步來此感受寧靜。



開元寺是台南古蹟之一，建築維護相當良好，非假日期間，出入口則由隔壁的開元寺慈愛醫院進出，也有警衛駐守。不過除了開放區域，部分禪房則要避免誤闖，避免打擾寺內僧人。鄭經井與鎮寺之寶巨大海螺殼化石位於室內小房間，透過人員帶領參觀較為妥當。