中評關注：綠衝罷免　520前改組可能性低

新台幣狂升，出口產業哀鴻遍野，賴清德親自錄製影片說明，駁斥與台美關稅談判有關。（照片：府方提供） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）有媒體傳出賴清德將在520就職周年，進行“內閣”改組，打造“戰鬥內閣”，並點名“衛福部長”邱泰源、“經濟部長”郭智輝、“國防部長”顧立雄、“內政部長”劉世芳與“國發會主委”劉鏡清將下台。馬上遭到賴系“立委”否認，黨團幹事長吳思瑤甚至認為該項報導有政治動機。若依照綠委的說法，大罷免投票前，改組的可能性低，避免成為對手見縫插針的理由，目前就是全力協助衝高罷免藍委通過第二階段連署。



賴清德面對大罷免連署，雖然否認在民進黨中央下軍令，但根據《路透社》報導，賴將於本週首次舉行紀念歐洲二戰結束的儀式，並強調必須打敗侵略者。賴此舉意指中國大陸，仍是在操作“抗中牌”，無非就是要拉高大罷免氣勢。



另最近新台幣升值勢頭猛，台灣是出口導向，引起許多出口為主企業的不滿，“央行”總裁楊金龍罕見親上火線召開記者會，賴清德也錄影表達五點談話，更澄清台幣升值與台美關稅談判無關，駁斥外界傳言台灣用匯率換取美國關稅談判的讓步。



賴清德會這麼大動作澄清新台幣升值，就是擔心疑美論再起，以及對執政黨因對關稅能力產生懷疑。這些動作都是為了避免大罷免失去動能，可見賴近期目標就是要衝高罷藍委席次，其他因素都必須排除。



520週年若進行“內閣”改組，勢必會讓藍營抓住機會操作，分裂綠營團結氣勢。因此，此消息傳出賴清德子弟兵林俊憲認為機會不大，認為大罷免投票前，不太可能進行改組。而吳思瑤更指出，這樣消息傳出有政治動機。



確實從吳思瑤的說法，進一步去分析，被點名的名單中，“經濟部長”郭智輝多次失言，應該是最需要換人的位置。但郭智輝在對台電員工嗆聲，“看不下去可以離開”，隔一天仍陪同賴清德出席新北產業園區的座談會，可見得賴是力保。加上郭智輝雖失言，但也等同是捍衛“賴政府”能源政策，才會教訓台電員工，在執政團隊內搞不好還覺得郭智輝說得好。

