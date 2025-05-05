谷立言：樂意幫助台灣解決核廢料儲存

AIT在臉書提到谷立言受訪內容。（取自AIT臉書） 中評社台北5月5日電（記者 黃筱筠）美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言最近再度接受媒體專訪，AIT臉書特別能源部分的回應截取出來。谷立言提及，在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（SMR），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。



專訪是在4月29日登出。AIT則在今天截取放上臉書，主要是能源的部份。



谷立言說，“美國是現今全球最大的能源出口國。美國的優勢在於擁有各式各樣的能源，世界上其他國家都無可比擬。美國有傳統化石燃料如液化天然氣（LNG）、有綠能科技如地熱發電，也有燃料電池等振奮人心的新科技。無論台灣有什麼需求，美國都能提供能源解方。在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（SMR），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。”



底下網友留言也說，美國說要幫忙解決核廢料；有網友更直言，感謝美國爸爸鼎力相助，希望最後能把台灣列入美國第51州。



賴清德日前會見環境會議環保團體代表時表示，行政團隊一貫立場就是對未來新的、先進的核能技術保持開放態度，任何的政策變更都必須滿足核安、核廢、社會共識3個重要前提，才有可能進行。



“外交部長”林佳龍日前在“立法院”回應“立委”質詢時，就曾透露使用核能重點在核廢料處理，美國很有經驗與技術，這是我們需要解決的問題，是一個合作項目，未來可以洽談怎麼合作處理。

