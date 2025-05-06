中評關注：大罷免仇恨對立滿點　有利綠催票

連白沙屯媽祖起駕出巡活動，也可看到罷藍團體拉連署的身影。(中評社資料照) 中評社台北5月6日電（記者 張嘉文）民進黨與親綠民間團體聯手發動全台罷免中國國民黨“立委”行動進入第二階段，各地“罷藍團體”紛紛送件，宣稱“成效豐碩”、連署“超標達成”，對罷免情勢極為樂觀。但近期全台各地接連爆出街頭衝突，台灣社會愈來愈趨向極端對立，而這樣狀況對於綠營來說卻是好消息，因為社會愈撕裂，對立愈強烈，綠營選票就愈鐵、基本盤愈能被催出來，對藍營來說則相當不樂觀。



以近日網路瘋傳的影片為例，罷免國民黨新北“立委”羅明才團體在街頭宣講時，傳出和不同意見者搶麥、推擠等激烈衝突，警方當場介入。一年一度的苗栗白沙屯媽祖起駕，苗栗罷藍團體為了搶連署數，也跑到白沙屯車站外設連署站，引來反罷民眾怒嗆。其他選區也不平靜，罷團在各地街頭高分貝叫陣，支持者互嗆衝突頻傳。



這些都讓社會對立情緒拉到滿點，連街頭的公共空間都變成政治戰場，但越多衝突、越多仇恨，就越能刺激綠營鐵粉到時候出門投下罷免票。



另外，配合罷免的宣傳影片，一名小孩在鏡頭前哭著質問父親“‘國家’亂七八糟，我念書有什麼用”，用孩童話語包裝政治訊息，目的就是要引導看到影片的民眾，將生活不滿轉嫁給藍營“立委”，出門投下罷免票，而這樣的宣傳正是為了強化綠營群體認同與敵我意識，催出已經預設立場的選票。



而這一切操作的根本邏輯，就在於台灣現行罷免制度的門檻設計。依規定，只要總選舉人數的25%投下同意票，且同意票多於不同意票，即可通過罷免案。在大多數“立委”選區，這門檻約略落在六、七萬票上下。



這意味著，綠營只要動員基本盤就有機會翻盤，因民進黨的支持結構本就穩定，從去年大選來看約莫佔四成，不管綠營這些年歷經多低的聲勢，這鐵打的四成幾乎沒怎麼動搖，所以罷面低門檻的制度設計，對綠營而言是如魚得水，屆時投票只要在野的藍白選民稍有冷淡，結果就可能是少數人罷免掉多數人選出來的“立委”。