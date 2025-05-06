台當局宣戰後　新台幣仍狂飆震驚市場

5日晚間9點34分美元兌新台幣報28.812元。（照片：TradingView） 中評社台北5月6日電（記者 張穎齊）新台幣5月以來連兩個交易日大升值，5日盤中一度見到2字頭，收盤前台“中央銀行”強勢干預，但仍狂升9.19角，以30.145元作收。未料“中央銀行總裁”楊金龍下午召開記者會向炒匯禿鷹宣戰後，晚間9點多再度強升，出現美元兌新台幣報28.812，震驚市場。



新台幣兌美元匯率今天收盤收在30.145元，飆升9.19角，成交金額33.87億美元，驚險守住30元大關。今日開盤價為30.91元，最高29.59元、最低30.91元。為“央行”2002年統計以來盤中最大升值，單日升幅達3.07%，不僅是2002年統計以來單日最大升幅，也登上亞洲當日最強貨幣。



但在5日晚間9點34分，根據TradingView即時數據顯示，美元兌新台幣匯價持續走跌，新台幣升值力道強，美元兌新台幣報28.812元。



截至晚間9點50分則來到美元兌新台幣報29.08元。



賴清德在臉書發文、台“央行總裁”楊金龍下午也緊急開記者會，均強調這一波新台幣升值主要是外匯市場預期心理所造成，否認與台美雙方關稅談判相關。楊金龍坦承“央行”已出手進場調節，不過新台幣晚間卻仍持續升值中。