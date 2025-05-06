台灣被列美貿易談判優先名單　郭正亮示警

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電／台灣跨黨派“立委”訪美團近日確認，台灣與韓國、日本、越南並列“優先四國”（First Four），屬於美國希望盡快完成談判的經濟體。對此，前“立委”郭正亮指出，現在的局勢非常清楚，就是“誰當第一個敲定關稅協議，誰倒楣”，站在美國的立場，一定要狠狠地割肉以做示範，所以誰若搶先敲定關稅協議，就會被美國割最多肉。



根據《中時新聞網》報導，對於台灣“中央銀行”總裁楊金龍“美國沒要台幣升值”的說法，郭正亮5日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，美國在談判時不會這樣說話”。



郭正亮說，若只談貿易逆差，幾乎是任人宰割，以日本為例，該國在與美國談判時，由於經過多輪談判，美方都沒有同意降汽車關稅，日本財務大臣加藤勝信於是放話，要以美債為籌碼，而賴清德願意這樣做嗎？“賴給人的感覺就是什麼都要讓”，此外，現在各國有躲在大陸、歐洲後面，“不要當第一個敲定關稅協議國家”的氛圍。



“第一輪不會有結果，現在的重點是你到底在急什麼”，郭正亮指出，現在的局勢非常清楚，就是“誰當第一個誰倒楣”，站在美國的立場，一定要狠狠地割肉以做示範，而台灣不夠重要、沒有示範性，所以台灣沒理由要比他國更早得到結果。他並點出，在美國看來，台灣是大陸、歐洲和日本後面，第四“有油水”的對象，所以若搶先敲定關稅協議，剛好就被美國割最多肉。