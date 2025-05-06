美未施壓台幣升值？藍黨團：楊金龍說得結巴

國民黨團記者會，左起首席副書記長羅智強、書記長王鴻薇、藍委柯志恩。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月6日電（記者 張穎齊）新台幣飆升，中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇6日表示，5日傍晚看了台“央行”總裁楊金龍的記者會，楊結巴、不善說謊，反而加深市場疑慮與美國施壓有關，希望接下來的匯率戰，政府別再一昧犧牲廠商、人民的權利。



在“央行”的強勢干預下，新台幣兌美元匯率今日開盤價為30.91元，最高29.59元、最低30.91元。



國民黨團6日於黨團記者室舉行“擴大內需！普發現金！公布黨版【因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例】草案 ”記者會，由書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、“立委”柯志恩出席。會後開放媒體時事提問。



王鴻薇表示，可看見近日新台幣飆升幅度又快又猛、前所未見，將近升值10%，出口廠商哀鴻遍野，而壽險業在海外投資則很多，因此大家都擔心影響金控、壽險業。



王鴻薇說，昨天非常罕見，賴清德發臉書、楊金龍都現身開記者會喊話，但反而更加深市場疑慮，楊金龍面對記者提問新台幣升值是否與美國施壓有關係？楊金龍雖不是口才便給，但卻結結巴巴，看來不擅於說謊。



王鴻薇指出，新台幣市場從沒發生過2天交易日這麼快、這麼猛，因此會被質疑是否與美國談判有關。關稅戰後，台灣還要面臨匯率戰，包括要購買美國國債、台積電赴美、以及赴美投資等問題，台灣政府不能一昧人犧牲廠商，人民的權利，現在新台幣飆升是血淋淋的事實教訓。