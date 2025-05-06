朱立倫批賴清德談判未戰先降　應請教蔡英文

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月6日電（記者 張嘉文）針對近日新台幣狂升值一事，中國國民黨主席朱立倫今天受訪時批評“賴政府”，這是有史以來最無能的政府，賴清德是否去請教一下包括蔡英文在內，以及有經驗的談判專家。哪有談判過程未戰先降、且連敗兩局，還要把責任怪到在野黨，這跟在野黨有什麼關係？



朱立倫說，接下來還有美債議題，台灣對美已經連敗兩局，難道台灣要未戰先敗再加一局嗎？



朱立倫今天上午前往台北市大安捷運站前的路口，替黨籍台北市“立委”羅智強街頭宣講，反對綠營發動的大罷免，他接受媒體訪問時做出以上表示。



朱立倫強調，台灣是目前全世界唯一對美國未戰先降、未戰先敗，而且是連敗兩局，這是無能的民進黨政府應該要負起的完整責任。而台灣不是靠大惡罷，不是靠內鬥就能解決所有國際上的問題，“賴政府”不要對內鬥爭第一名，對外是無能第一名，這才是對民眾最大傷害。



至於罷免民進黨“立委”吳沛憶的領銜人李孝亮母親，昨天發出嚴正聲明批評，如果李不繼續擔任領銜人，國民黨會摧毀李的人格。



朱立倫回應說，這次反惡罷過程中，有非常多辛苦朋友、志工被司法追殺，司法不公不義，民眾非常有感。台灣司法應該建立在公正公平基礎上，不可以辦藍不辦綠，不可以用不合比例原則作法，民眾看得很清楚。



朱立倫說，最近觀察到民眾反感越來越高，而民進黨是想要用這種方式消滅國民黨、分裂國民黨，但國民黨還是會堅持奮戰到底，最重要目標是要反民進黨惡罷，所以他在各地宣講呼籲大家要一定要站出來。不管支持羅智強或國民黨哪位“立委”，大家都要站出來，投下不同意罷免票，這才是關鍵。