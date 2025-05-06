賴清德就職將滿周年　黃國昌：慘不忍睹

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月6日電（記者 鄭羿菲）賴清德即將上任滿一周年，台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌6日盤點賴執政成績，直言只能以“慘不忍睹”形容，“司法改革”的檢調不僅倒退成綠色恐怖的膺犬，連賴3月中旬提出的軍事審判制度，至今連條文都生不出來，是“行政院長”卓榮泰把賴清德當塑膠，還是只繼續講幹話、抹紅在野黨就好？



在“立法院”“外交及國防委員會”的民眾黨籍“立委”林憶君也猛批，賴清德提出的五大信賴產業，持續投入台造潛艦海鯤號，到現在只是空頭支票。去年11月“國防部長”顧立雄原計今年4月進行海測，如今已5月卻一問三不知。還被揭露岸上供電電壓不穩、系統零件損害、疑進水導致主機故障、艦船整合載台管理系統未達進度等問題，“賴政府”還大內宣造謠把責任推給在野黨？



台灣民眾黨“立法院”黨團6日上午召開“賴清德執政滿周年 跳票實錄part.1 司法法制&外交‘國防’篇”記者會，黨團總召黃國昌、“立委”林憶君出席。



林憶君表示，海鯤號問題重重，根本未通過海測訊息，若不是日前被揭祕，台灣民眾都還不知道海鯤號的問題一大堆，至今海軍、台船都無法說明，“賴政府”還大內宣造謠把責任推給在野黨，指控在野黨反對“國防”還刪除預算，“賴政府”究竟要欺騙台灣人民到何時？民眾黨絕對支持“國防”自主，但絕不允許“國防部”用機密話術來掩蓋自己的無能。