盧秀燕買百本書挺反罷　羅智強：無比溫暖

藍委羅智強受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨台北市“立委”羅智強為了反制綠營大罷免，出版新書《護民主，反惡罷》。同黨籍台中市長盧秀燕獲知，立刻掏腰包買了100本相挺。羅智強今天說，盧稱喜歡他的文字，買百本新書象徵著支持“100分立委”，他向盧致上最深的謝意，心裡無比溫暖。



至於綠營質疑羅智強出書是違法獲得罷免戰的捐款？羅智強說，歡迎民進黨來查水表。



為反制大罷免，羅智強今天宣布啟動街頭百場宣講，請來國民黨主席朱立倫打頭陣力挺，該選區的國民黨籍市議員楊植斗、李伯毅、鍾沛君和王欣儀到場助陣，還有多位里長和支持者都來替羅讚聲。



現場約30人聚集，向往來的民眾和機車騎士、汽車駕駛等宣傳不同意罷免，有不少路過民眾對著現場比讚，並沒有反對民眾來嗆聲。



羅智強提到，他要向盧秀燕致上最深的謝意，他出版新書《護民主，反惡罷》，盧秀燕獲知立刻表示要買100本。



羅智強表示，這場由執政者發動的大罷免，不只是要拉下國民黨“立委”，更藉機對準像盧秀燕這樣優秀的縣市首長，全面清算、打壓。罷免陣營坐擁金山銀山，資源極度不對等。他簞瓢屢空，也絕不低頭、絕不退讓，感謝盧秀燕送暖，讓他在反罷免路上，備感力量。



羅智強提及，他將捐出自己新書總書款約新台幣800萬元，支持每位同黨新科“立委”每人50萬元經費，全力協助反惡罷。連同先前捐出的250萬元共1050萬元，他要讓民進黨知道“沒有一席藍委會落單”、“沒有一個人會孤軍作戰”。