罷綠委吳思瑤卡關　民團衝刺同意書

地動刪瑤團隊正式啟動“鮭魚回郵”計劃，左起地動刪瑤召集人賴苡任、國民黨台北市議員汪志冰、張斯綱。（照片：地動刪瑤提供） 中評社台北5月6日電／罷免民進黨“立委”吳思瑤領銜人張克晉上周宣布退出領銜人，地動刪瑤團隊6日正式啟動“鮭魚回郵”計劃，首波寄出2000份同意書給第一階段的提議人，盼望在最短時間內完成更換領銜人的程序，確保罷免行動不中斷、不功虧一簣。



根據法規，領銜人更換衹有兩種情境，一是領銜人死亡，或是經罷免案提議人總數1／2以上書面同意，再由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。罷瑤團體若未能取得一階提議人總數1／2以上書面同意，罷免案有夭折的可能。



地動刪瑤召集人賴苡任表示，目前團隊根據“中選會”規定準備2054份更換領銜人同意書。特別命名為“鮭魚回郵”盼民眾收到同意書後能第一時間簽署並回郵，團隊也歡迎民眾親自到罷免總部簽署同意書，齊力推進罷免程序。



值得一提的是，本次“鮭魚回郵”計劃獲得網紅“四叉貓”大力支持，四叉貓慷慨贊助首批2000件部分郵資56000元。為表謝意，團隊也特別製作感謝狀，感謝四叉貓團結朝野、功在黨國，率先成為民進黨陣營中第一位公開支持罷免吳思瑤的代表，貫徹大罷免、大成功、大團結、大合作。



賴苡任強調，“罷免吳思瑤不再只是藍白合，更是藍白綠都合。我們也歡迎更多好朋友站出來，追隨四叉貓的腳步一起罷免吳思瑤。”而團隊也會用最快的速度將第二梯次寄送出去，目標是盡速補齊剩餘同意書，確保超過門檻所需的2054件順利達標。



針對近日部分民進黨名嘴、側翼與幕僚持續抹黑士林、北投在野黨市議員及地動刪瑤團隊稱“連署站一小時衹有六個人”、“根本沒在連署”，賴苡任強調，包含吳思瑤及任何人，只要再說沒擺攤、沒連署，團隊就直接把行動連署站開到吳思瑤位於承德路七段的服務處門口！



賴苡任表示，士林、北投在野黨市議員每日奔走基層，忍受諸多不實謠言，仍堅持推動罷免，絕不容許政治側翼持續造謠帶風向。