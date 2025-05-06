台海軍駁海鯤船艙進水　沒重大到無法執行

台船承造的“海鯤號”潛艦。(台造船公司提供 資料照) 中評社台北5月6日電／台潛艦自造原型艦海鯤艦原定4月海測跳票，對於外界爆料海鯤艦船艙進水、系統測試進度僅達10%，台海軍司令部參謀長邱俊榮強調，艦上系統“沒有重大到無法執行”，10%的數字也和海軍掌握的不同。



台灣軍方今天舉行例行記者會，媒體詢問“海鯤號”潛艦4月海測跳票，何時能進行海測？海鯤艦若未能如期交艦，是否會對台船索賠等問題，海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海鯤艦海上測試完成節點是在9月30日，交艦是在11月，依照合約部分如果11月交艦的時間點若有延遲，會依照合約開始實施計罰。



邱俊榮表示，海鯤艦整體備便狀況，已經進入海上測試前的最後整備階段，以安全還有按照測試程序，確認達到海測的安全條件之後，會決定出海時間，並且管制在11月依約完成交艦。



台海軍前顧問郭璽爆料海鯤艦艙間進水、IPMS（整合載台管理系統）測試進度僅達10%等，邱俊榮表示，海軍沒有進一步評論，衹有目標盡力達成出海的條件進行測試。



媒體追問，郭璽指出主機進水、艦船整合載台管理系統完成檢測的進度不到10%等缺失相當明確且嚴重，是否代表海鯤艦有遇到嚴重的狀況？



邱俊榮仍表示海軍沒有進一步評論，衹有目標盡力達成出海的條件進行測試。



面對媒體追問，邱俊榮進一步說明，海鯤艦的主要系統目前都是按程序實施最後測試，過程中會配合裝備調校，對於未達到驗測標準以及功能、性能的部分，都會依合約要求台船更換必要料件和調校，系統都在持續達到備便“沒有重大到無法執行”，10%的數字也和海軍掌握的不一樣，海軍不會針對個別問題來回覆。



邱俊榮強調，測試所有裝備系統的進度都有一定條件，要達到條件才會進行下一個系統聯測。