藍白提普發現金　綠委三提醒：侵犯行政權？

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院”黨團昨公布黨團版本特別條例，刪除台電撥補和強化國土防衛的預算，增列全民普發現金1萬元，並須於今年10月31日前執行完畢。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，針對在野黨希望普發現金，提出三個提醒，首先如果增加指定項目支出，會不會逾越“憲法”紅線，又侵犯行政權；第二，一次性發紅包大撒幣，對經濟沒有幫助。第三，為了挪出額度普發現金，會排擠4100億特別預算中對產業、勞工、安定就業預算的挹注，這會造成正向經濟效益的排擠。



美國對等關稅衝擊全球，“行政院”日前提出新台幣4100億特別預算因應，當中包括撥補台電1000億和強化“國土”防衛1500億。國民黨“立院”黨團對此曾提出質疑，昨天公布黨團版本特別條例，刪除台電撥補和強化“國土”防衛的預算，增列全民普發現金1萬元，並須於今年10月31日前執行完畢。



吳思瑤指出，針對特別條例希望快速審查，比較遺憾原本希望本週可以排審，但是台灣民眾黨不願意簽署不復議，再等他們自己版本。“行政院”提出項目在野黨多數支持，包括：產業面、勞工、農漁業等救助方面，都肯定行政部門作為，民眾黨還加碼，這代表在野黨多數項目都肯定行政作為，但是在野黨都反對撥補台電1000億，但這會影響到電價調漲，會造成通貨膨脹，加上幾大工商團體都呼籲1000億元撥補台電，若電價上漲萬物齊漲會吃不消。



她也說，在野黨針對“國土”韌性1500億元都要刪除，為什麼不讓“國軍”更安全防衛，不讓資安防範，用於海域偵防，資訊安全網建構升級，為什麼在野黨要反對，讓台灣安全形成漏洞。