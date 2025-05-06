罷免雲林藍委丁學忠二階連署書送選委會

罷免雲林藍委丁學忠團體“雲林拔釘”6日前往雲林縣選委會，送出第2階段連署書3萬8087份。（照片：雲林拔釘YouTube） 中評社雲林5月6日電／“雲林拔釘”罷團進行連署，罷免雲林縣第1選區中國國民黨籍“立委”丁學忠，6日前往雲林縣選委會，送出第2階段連署書3萬8087份，罷團表示連署書數量達成率高達138.5%。丁學忠則強調面對這種撕裂地方感情、破壞地方團結的惡意罷免，他會繼續做對的事，若確定進入3階投票，他一定堅定迎戰。



媒體報導，“雲林拔釘”罷團20餘名志工6日上午8點30分，在雲林縣選委會門口集結，舉行2階罷免連署送件記者會，志工感謝支持罷免活動的團體與民眾，大喊“大罷免要成功”，隨後將裝著3萬8087份連署書的26箱箱子送進選委會。



罷團志工露西歸表示，在大家努力下，終於完成拔丁罷免行動第2階連署送件，共收到3萬8087份連署書，不只超過法定門檻，其達成率還高達138.5%。2階送件後再來就是第3階，也是最重要的罷免投票，在投票前，會努力讓雲林鄉親知道，還有多少“立法院”亂象是大家沒有注意到的。



露西歸說，3階投票預定在7月進行，須要6萬8752張同意罷免選票才能成功，希望縣內或外縣市的鄉親都要出來投票，行使手中重要這一票，才能完成罷免的最後一哩路。



丁學忠指出，面對這種撕裂地方感情、破壞地方團結的惡意罷免，他會繼續做對的事，用心為地方打拼，堅持和鄉親站在一起，也呼籲選委會針對2階連署書要依法實質審查，確保程序公正，維護民主機制的尊嚴。



丁學忠強調，若確定進入3階投票，他一定堅定迎戰，再次爭取大家的認同，作伙投下不同意票，為雲林再贏一次。