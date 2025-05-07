澳洲萊豬來了　林義迪：官方要對得起良心

國民黨籍高雄市議員林義迪受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月7日電（記者 蔣繼平）澳洲輸台冷凍豬腳被驗出含微量萊克多巴胺，此事引發全台民眾關心。中國國民黨籍高雄市議員林義迪接受中評社訪問表示，民進黨政府說不公布流向，有如在掩護非法，尤其端午節快到了，包粽子都要用到豬肉，會產生消費者的疑慮，養豬業者也怕買氣降低影響豬價。他強調“台灣豬肉沒問題，問題是如何嚴格把關進口豬肉，呼籲政府要對得起良心。”



目前高雄市共有395個養豬場，飼養頭數近29萬頭，每年創造經濟產值新台幣47.3億元，高雄養豬主要分布在路竹、阿蓮、內門、田寮等區。依照畜產行其資訊網，毛豬交易行情，高雄目前規格豬（95到155公斤）平均價格為97.48元。台“農業部”設定每公斤95元為綠燈區，突破百元大關則算貴。



針對進口萊豬議題延燒，林義迪5日受訪表示，他的選區內門區也有養豬產業，養豬業者聽到澳洲進口萊豬也會擔心，因為若消費者擔心吃到萊豬，對豬肉產生疑慮，就會降低購買，若不買的人變多，就會影響內需，這樣就會衝擊養豬產業。目前養豬利潤還算不錯，豬價很好，業者就怕價格又有大波動。



林義迪強調，台灣的豬肉品質絕對是沒問題，而且台灣的豬肉光是供應內需就不夠了，所以豬肉進口量很多，而且都在大賣場，政府該如何嚴格把關？甚至食藥署昨回應不公布萊豬流向，就等於變成掩護非法，尤其端午節快到了，包粽子就會用到豬肉，民眾都非常擔心，那買氣會受影響，他嘆“政府要對得起良心”。



林義迪也於質詢時要求高雄市政府回應近日澳洲進口萊豬如何把關。高雄市衛生局長黃志中答詢表示，新聞出現後有立即去查，發現這批澳洲進口含萊克多巴胺豬肉的進口商在台中，因不在高雄無法直接查，已通報台中；目前高雄還沒有發現違反規定的案件，呼籲市民放心。