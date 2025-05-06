查個資助罷免　前基隆民政處長張淵翔遭羈押

前基隆市政府民政處長張淵翔。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電／前基隆市政府民政處長張淵翔疑涉非法利用戶政系統查個人資料助罷免，基隆地檢署掌握新事證後約談，今天凌晨再向法院聲押，基隆地院今上午10時30分開庭審理，裁定羈押禁見。另約談市政顧問謝偉仁，復訊後諭令新台幣15萬元交保。



據相關人士表示，檢察官深度清查現有證據後發現新事證，昨天再約談張淵翔，張淵翔無法清楚交代檢方掌握的新事證，且對犯罪事實與犯罪結構仍試圖避重就輕，認定張淵翔有高度串證、滅證風險，約凌晨3時向台灣基隆地方法院聲請羈押禁見，由於夜間不訊問，法院安排上午10時30分開庭。



基檢4月28日偵辦不實罷免提議書案，認為時任基隆市民政處長張淵翔犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯之虞，聲押禁見張淵翔；基隆地方法院考量其對犯行供承不諱，裁定新台幣40萬元交保並限制住居，檢察官不服提抗告，台灣高等法院2日駁回抗告確定。



未料基檢5日上午再度傳喚張淵翔、以及前安樂區鶯安里里長謝偉仁，訊後於今凌晨針對張淵翔再度提出聲押。據悉，檢方掌握張串證新事證，因此二度提出聲押，與原來的抗告駁回確定無關。基隆地院今上午開庭審理後，裁定張淵翔羈押禁見。