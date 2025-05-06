中央黨部將被搜？國民黨開直播備戰

國民黨組發會開直播節目“鄉民早安”，以防臨時遭到搜索。（照片：鄉民早安YouTube） 中評社台北5月6日電／近期傳出檢調將於7日前往中國國民黨中央搜索，也有消息指出會在本周前動身。國民黨已開始演練，一是在組發會開直播節目“鄉民早安”，以防臨時遭到搜索，開現場直播因應。二是準備好隨時召開國際記者會因應，向國際社會訴說賴清德將在野黨主席都抓走，正式獨裁了。



根據《中時新聞網》報導，國民黨組發會近期開直播，找藍營民代談時事，並隨時動態開直播給大眾觀看。據瞭解，是因為黨內人士有接獲情資，在台中市黨部被搜索後，接下來就是中央黨部會遭搜索，國民黨在組發會開直播，一方面呈現光明正大，一方面也是預防被突襲搜索，也以現場直播因應。



黨務人士分析，近期被搜索機會激增，從過去的狀況看來，當賴清德施政滿意度降低時，就可能動手來轉移焦點，最近幾天匯率激烈動盪，衝擊進口產業，接下來6月還有美債風波，7日美國就會宣布半導體關稅細節，如果嚴重衝擊台灣經濟，賴勢必會遭指責，他就會動手抄在野黨，轉移台灣內部目光。



因此，國民黨除了在組發會開直播，近期也在籌備隨時能開國際記者會因應，演練黨部遭搜索，甚至已經升高到國民黨主席朱立倫直接被帶走的可能性，國際記者會的目的是在第一時間告訴國際社會，賴清德抓走兩個主要在野黨主席，等同在台灣實施戒嚴、正式進入獨裁了。