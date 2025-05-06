台軍方公告：刪除兩蔣謁靈、陵寢用語

台“國防部”已公告修正兩蔣慈湖、大溪管理要點，並刪除“謁靈”、“陵寢”字樣。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電／台“國防部”公告修正兩蔣慈湖、大溪管理要點，將“謁靈”用語修正為“入營”，並刪除“陵寢”字樣，改以“營區”概括全域，以落實轉型正義。使用長達50年之久的“謁靈”、“陵寢”用詞走入歷史。



蔣介石在1975年4月5日辭世，靈柩於4月16日暫厝桃園慈湖賓館，停放於賓館正廳，但並未下葬。蔣介石之子丶蔣經國於1988年1月13日病逝，靈柩也暫厝在大溪頭寮賓館。“總統府”及軍方為維護兩處賓館安全，以及便利民眾前往瞻仰，派出“憲兵”及儀隊駐守，並由後備指揮部設立桃園管理組。



民進黨籍“立委”邱志偉今年4月關切是否規劃裁撤儀隊、並修訂意旨皇帝陵墓的“陵寢”名稱。邱志偉當時表示，軍方的職責是要保家“衛國”、抵抗“敵對勢力”，而非保護獨裁者的墳墓，更何況“陵寢”一詞通常指稱帝王墳墓。“國防部”卻因時任桃園縣長朱立倫政府的一紙公文，以地方振興觀光為由派駐儀隊，但近年實際到訪的旅客人數有多少？相當不合時宜，根本是浪費人民的納稅錢。



根據《自由時報》報導，“國防部”經過內部討論後，在今年4月22日公告，將原有的“國防部”全民防衛動員署後備指揮部桃園管理組開放謁靈管理須知”，修正名稱為“國防部”全民防衛動員署後備指揮部慈湖營區暨大溪營區開放管理要點”。



根據修正要點的前後對照，“國防部”除了修正名稱及部分單位名稱及用語之外，最重要的是，兩蔣園區因轄管範圍通性，“國防部”決定以 “營區”一詞概括全域， 刪除“陵寢”字樣，停放靈柩之處的“靈柩區”，因屬通稱用語，仍然予以維持使用。



至於過去經常使用“謁靈”字眼，“國防部”在新修正的管理要點中明白表示，因開放團體申請入營作法調整，爰將所定“謁靈”申請，修正為“靈柩區開放”申請。