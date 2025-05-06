澳洲萊豬輸台　邱泰源：標準內按規定放行

台“衛福部長”邱泰源受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）據食藥署近日更新資料，有兩批來自澳洲的冷凍豬腳被驗出含有瘦肉精萊克多巴胺，數值分別為0.002與0.003ppm，總重達47.25公噸。台北市政府說要嚴查，“衛福部”的態度如何？“衛福部長”邱泰源下午受訪說，會堅持守護食安，制定任何標準都要根據科學，但也要考慮民情，最近發現三批含有萊劑的澳洲豬肉，都在0.01ppm標準內，基本上都在規定裡，都要按照規定放行來處理。



台灣開放“萊豬”進口4年多來，日前出現首批的澳洲冷凍豬腳驗出0.001ppm的瘦肉精萊克多巴胺，由於未超出標準，食藥署昨強調“抽驗比率不變、不會公布流向”。不過，台北市衛生局6日仍開出地方政府第一槍，宣布立即啟動“豬肉標示查核暨抽驗專案”，強化市售豬肉產品之來源管理與安全把關。



邱泰源今天受訪說，對於食安堅持守護食安，制定任何標準都要根據科學，但也要考慮民情。2012年開始，美牛進來就嚴格稽查，每年查了24萬件，有8千多件含有萊克多巴胺，但是都在標準內，按照標準規定來放行。2021年美豬開放，也都這樣嚴格來抽驗，最近發現3批含有萊劑豬肉，但都在0.01ppm標準內，基本上都在規定裡面，都按照規定放行來處理。



未來會去掉美豬產地標籤嗎？邱泰源也說，現在就都是按照標準情況來進行，按照科技標準進行市場嚴格稽查，會保持現狀。媒體追問那是不會去掉美豬標籤嗎？邱重申，保持現況的標準。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰進行施政方針及施政報告質詢。下午進行社會福利及衛生環境組質詢。