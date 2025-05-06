台幣暴力升值　WSJ：投資人恐對美失去信心

新台幣兌美元匯率連續多日飆升，引發市場關注。（照片：台灣銀行) 中評社台北5月6日電／新台幣日前連續多日飆升，2日狂升值9.5角、創下23年來最大單日升幅之後，5日再狂飆，匯率異常升勢引發市場關注。《華爾街日報》（WSJ）日前發表專文點名台幣，提醒美國投資人應密切關注其走勢，因這不只是台灣單一事件，更可能預示全球金融結構的深層變化。



《華爾街日報》一篇由德莫斯（Telis Demos）和巴克（Aaron Back）撰寫的專欄文章指出，新台幣近期強勢升值，兌美元匯率單日飆升，漲幅接近10%。對多數美國投資人來說，可能從未想過要交易新台幣，為何值得關注？



原因是新台幣大漲可能預示了一個美元長期走弱的世界，而這背後的原因是特朗普政府推動的全球貿易戰；同時，也因為這可能對個人與企業帶來實質影響，特別是外資減少投入美國市場的結果，若美元吸引不到外資，將會衝擊金融市場。



台灣仰賴半導體及其他科技產品出口，加上貨幣相對便宜，長年對美維持龐大貿易順差。這使得台灣持有大量美元資產，並投入美國市場。



實際上，台灣壽險公司長年購買美國債券，等於台灣資金實際“借錢給美國”。根據美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）的賽策（Brad Setser）長年研究的資料，台灣壽險業者持有超過7000億美元的海外債券，其中多數是美債。但當台幣升值、美元走貶時，這些投資對台灣投資人來說價值就會縮水。



文章指出，儘管台幣這波走升看似劇烈，實際上只是回到2022年的水準。但如果像台灣壽險業這類的投資人預期美元會持續走弱，或是對美國投資市場失去信心，可能促使台灣資金撤出美國市場，並重新配置至其他貨幣或地區資產，這對美國借款人來說意味著資金成本上升。



像是蘋果（Apple）與輝瑞（Pfizer）就曾透過發行美元債券，吸引台灣投資。而風險不只來自台灣，歐洲銀行是美國市中心房地產市場的主要資金來源，日本銀行則資助了更多高風險的美國貸款。



這些外資的流入使得美國企業與個人借貸成本降低。但一旦這些資金流減緩甚至枯竭，借款成本將會上升。賽策與哥倫比亞法學院講師楊格（Joshua Younger）共同研究指出，與台灣海外債券持有有關的波動性市場交易，甚至可能對美國房貸利率產生可觀影響。



針對台幣匯率異常走勢，台“央行”總裁楊金龍5日召開記者會強調，美國並未要求台幣升值。此次台幣強勢回升，純屬市場行為，“央行”並未干預。



文章表示，無論這次匯率波動是否與貿易談判直接相關，它都再次提醒人們，美國貿易政策可能帶來一些意想不到的後果。無論是特朗普政府主動壓低美元以促進出口，還是投資人對美國失去信心而拋售美元，最終承受代價的，可能都是美國的借款人。