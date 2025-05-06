國民黨已14黨工被押　喊罷賴清德勢在必行

國民黨表示，罷免賴清德勢在必行。（照:國民黨臉書粉專） 中評社台北5月6日電／檢調偵辦“立委”罷免提議案疑涉幽靈連署，南北大搜索中國國民黨地方黨部及帶走黨工訊問及聲押。國民黨今日下午在臉書公布遭搜索的地方黨部有8處，並有14人遭羈押禁見。國民黨強調，國民黨的黨工正在一個個被抓走，不是因為犯罪，而是因為站在人民這邊。罷免賴清德勢在必行，一起拒絕大罷免大羈押！



全台“立委”、縣市長及議員等共計59件進入二階連署的罷免案，其中50名“立委”的罷免案進入第2階段，泛藍有35位，綠委15位。



國民黨表示，國民黨的黨工正在一個個被抓走，不是因為犯罪，而是因為站在人民這邊。從凱道25萬人的怒吼，到罷免民進黨民代的連署行動，綠共感到恐懼，國家機器隨即全面啟動，針對所有站出來的人展開報復。



國民黨說，更嚴重的是，司法早已淪為綠共的工具。不是為了查真相，竟是為保護賴清德、壓制在野。一紙連署，竟被當成組織犯罪；一名黨工，就被視為重罪嫌犯，只因他們不是民進黨的。政治介入司法，已明目張膽，連基層檢察官、調查員都看不下去，只能私下說：“殺紅了眼，讓人看傻了眼。”



國民黨表示，希望大眾可以一起聲援遭聲押國民黨黨工們。



新北 羈押1人、交保15人、無保請回3人



台北 羈押3人、交保6人、無保請回1人、訊後請回1人



台中 羈押2人、交保5人



基隆 羈押2人、交保7人、訊後請回2人



宜蘭 羈押3人、交保9人、無保請回1人



高雄 羈押1人、交保1人、無保請回1人



台南 羈押2人、無保請回3人



花蓮 交保7人



國民黨強調，這些人，不是罪犯，是罷免民代的志工，是替人民奔走的在地幹部，是國民黨的夥伴。他們被搜、被押，只因為他們不屬於民進黨，只因為他們敢大聲說，我們不同意！



國民黨表示，司法不該淪為政治的打手，罷免賴清德勢在必行！這場對抗綠共壓迫的行動，是每一個相信正義、拒絕沉默的台灣人共同的選擇。 綠共的打壓不會永遠有效。讓我們一起站出來，挺被帶走的黨工、挺罷免行動、挺台灣不被綠共控制的未來，一起跟綠共說“我不同意”