對美採購核電設備？卓榮泰未鬆口

卓榮泰接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）針對美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言昨天提到樂意幫忙台灣處理核廢料。“行政院長”卓榮泰今天面對中國國民黨籍“立委”質詢仍未鬆口，他只強調，如果談判團隊衹有一個方案，不容易得到人民同意。且能為台灣核廢料與核安得到保障，也不容易。國民黨籍“立委”賴士葆則嗆說，你疑美論，你不相信美國嗎？卓才說，新的核能技術我們願意公開討論。



核三廠2號機本月將除役，台灣將正式進入非核家園。谷立言昨天喊話，無論台灣有什麼需求，美國都能提供能源解方，其中在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。



國民黨“立委”賴士葆下午質詢也詢問相關議題。谷立言說向美國買核能，樂意幫台灣處理核廢料，美方要幫你們處理，昨天晚上新聞稿發的，他今天找了核工專家算很久，核電廠其實有很大空間。裡面還可以放機組，核二可以放四部機組，但只放了兩部，核三可以放六部，但只放兩部，這兩個加起來可以放六個核電基礎，一共可以發電79億度。



賴士葆也說，一個機組要花兩千億，六部就是就花一兆兩千億，我們有跟美方談嗎？我們讓美方蓋核電廠，核電核廢料讓美國負責，馬上關稅說不定就談下來，這麼好的方式？昨天想很久，太好了，用一兆兩千億就是美國要的，美金四百億元，完全符合美國需要。



卓榮泰說，如果談判團隊衹有一個方案，不容易得到人民同意。



賴士葆也說，只是其中之一，不是衹有一個。卓榮泰說，能為台灣核廢料與核安得到保障，也不容易。



賴士葆搶著說，美國幫你保障，你不相信美國，你疑美論喔？你不相信美國樂意幫助台灣核廢料儲存嗎？卓榮泰表示，談判團隊是全面性考量。



賴士葆則說，我們談判團隊一定沒有想到這個方式，美方昨天才說，美國就是要這筆生意，他們要你給他，你們同意，那也可以得到在野黨支持台電撥補一千億，兩全其美。卓榮泰最後說，新的核能技術我們願意公開討論。