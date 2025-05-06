通過普發現金要覆議？卓榮泰：過程據理力爭

卓榮泰接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨“立法院”黨團提案普發現金新台幣1萬元相關草案，中國國民黨籍“立委”賴士葆追問，若相關條例三讀，“行政院會”不會提覆議？“行政院長”卓榮泰沒有直接回應僅說，會在討論過程中據理力爭，希望大家體認集中力量，現在的特別條例是最好。



中國國民黨“立法院”黨團今天公布國民黨版“因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例”草案，提出普發現金1萬元，強化消費韌性、刺激內需，並在今年10月31日前執行完畢；同時將預算規模調整至3900億元，兼顧財政紀律。



賴士葆質詢提及，擴大內每需應該發給大家一人一萬塊。蔡英文執政就發了六千元，說可以創造GDP0.3%，擴大內需經濟學你應該學過，給錢讓人民花。今天相關提案已經付委，民眾黨要發六千，我們發一萬，可能平均發八千也可以，民眾都問說為什麼賴清德與卓榮泰都反對？



卓榮泰表示，發現金對政府來說最簡單，但是對“國家”真的好嗎？賴士葆接著說，以前蔡英文執政就說好啊。卓榮泰回應說，要匯集所有力量針對各種產業支持。



賴士葆也不滿說，你們特別預算灌水灌很多，如果通過要發現金你要提覆議？卓榮泰說，會在討論過程中據理力爭，希望大家體認集中力量，現在提出的特別預算是最好。



賴士葆表示，他都是接觸基層，都希望發現金，他接觸可能都是比較窮的人。再問一次發現金你們還要提覆議嗎？卓榮泰同樣回應，會在討論過程中據理力爭，詳加說明。



賴士葆不滿說，卓院長你會被罵死，你會被窮人、苦人罵死。卓榮泰則說，“你們連有錢人都要發一萬元，怎麼我會被罵”。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰進行施政方針及施政報告質詢。下午進行社會福利及衛生環境組質詢。