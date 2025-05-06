郭智輝宴請AIT是自費？林國成：發票拿出來

民眾黨委員林國成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月6日電（記者 鄭羿菲）台“經濟部長”郭智輝今被爆料在自己創辦的崇越公司旗下餐廳宴請美國在台協會（AIT）代表，遭質疑濫用公帑。台灣民眾黨籍“立委”林國成6日呼籲，若是郭自己出錢，那就把發票拿出來說清楚。“行政院長”卓榮泰承諾，郭已對外說明，他會再向郭詳細查證。



對此，“經濟部”回應，餐敘活動的餐費，均由郭智輝本人自行負擔，郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，並未支用公務預算或涉及資源濫用。



“行政院長”卓榮泰6日率官員赴“立法院”施政報告並備詢。



林國成問及，上百名台電員工日前到“經濟部”前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損，郭智輝卻反嗆“看不下去請離開”，這句話影響勞工與民間士氣，實在可悲，言論十分的“慣老闆”。



林國成接著說，郭智輝問題一大堆，卓榮泰都得概括承受，今天還爆出郭智輝密宴AIT，到底是用公費還是自己掏腰包，到現在還說不清楚。若是自己出錢，就把發票拿出來說清楚，有就有、沒有就沒有。



卓榮泰則回應，相關情事郭智輝已對外回應餐費是自己支應，所以沒有特別的問題，他早上也與郭聯繫過了，他會再向郭詳細查證。