藥師公會抗議放寬中藥商資格　邱泰源盼協調

邱泰源受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）“衛福部”今年3月18日公告“藥事法”103條第2項解釋令，引爆中醫藥與西藥界交火，甚至引爆綠營內部戰火。英系色彩濃厚的“衛福部長”邱泰源今天受訪表示，相關法令公布是要鼓勵中醫藥，因為中藥商專業人才往下減少，希望投入中醫藥人才是好事情，可以增加中醫藥韌性，中醫藥與藥師的意見不同，希望可以坐下來談，維繫中醫藥發展。



“衛福部”今年3月18日公告“藥事法”103條第2項解釋令，開放具中藥或生藥相關背景，並完成一年以上實務歷練者，依法申請登記經營中藥販賣業，也明定申請者須修習35學分的專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務等5大領域。



此公文導致也力挺民進黨的藥師公會全聯會理事長黃金舜日前帶領上千名藥師喊話，並點名“衛福部長”邱泰源、中醫藥司司長蘇奕彰都應該要下台。



黃金舜目前是“總統府國策顧問”。黃金舜曾在2024裡“立委”選舉被民進黨列為不分區名單第24名，但並非在安全名單內，黃則聲明婉拒列入。



黃金舜日前批評，新規形同“買藥如買菜”，繞過專業訓練與考試，恐有掏空藥事法治之嫌，且未設下足夠的專業門檻，質疑“修幾門課就能賣藥”的合理性。



邱泰源今天受訪表示，整體來說，不論是西藥、中藥都是很重要，要去維繫。4月26日有公告相關，不管是給付標準或“國產”藥，甚至台灣產的原料藥，這在西醫方面，建立本土產業鏈中醫藥。



邱泰源說，中醫藥也一樣，原料絕大多數是靠“國外”，希望台灣有更多中醫藥人才，把藥植物變成真正藥的材料，這部分都需要中醫料人才。有鑑於中藥商部分，怎樣把相關人才網羅來幫忙的趨勢，才會建議中資系（中藥資源學系）本來就有35個以上的必修的中醫藥學分，如果讓他們能夠再修一些學分，做完一年實習，能投入中醫藥人才，這個是好事情，一樣能增加中醫藥韌性。



邱泰源表示，至於中醫藥與藥師中間意見不同，“衛福部”會陸續請兩方坐下來好好來談，總是為了維繫中醫藥發展，大家要站在“國家”發展角度來努力。媒體追問是否撤回318解釋令，邱泰源說，保持現況來努力。