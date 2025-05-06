澳洲3批萊豬被檢出　卓榮泰：容許值下

卓榮泰（左）接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月6日電（記者 鄭羿菲）台灣近期驗出3批澳洲冷凍豬腳、豬肉檢出瘦肉精萊克多巴胺，“行政院長”卓榮泰6日表示，驗出萊劑在國際標準、法定容許量以下，雖台灣民眾食用狀況不會累積到身體反應的量，但還是要提醒肉商、民眾。



“衛福部”食藥署定期更新“豬肉儀表板”公布邊境檢測結果，繼4月29日1批自澳洲進口的22.99公噸“冷凍豬腳”檢出0.001ppm萊克多巴胺後，5月6日又驗出2批、共47.25公噸同樣來自澳洲的豬肉，分別被檢出萊劑0.002ppm、0.003ppm，此3批都來自同一製造廠。



“行政院長”卓榮泰6日率官員赴“立法院”施政報告並備詢。



中國國民黨籍“立委”盧縣一問及，澳洲萊豬現在被檢出的萊劑單位是法定容許量？卓榮泰回應，法定是0.01ppm，現在檢出是0.001ppm，在國際標準、法定容許量以下。



盧縣一則提醒，不要說為了政策可以容許檢出，他仍最希望能萊劑零檢出。2022年環境醫學有環境報告，萊豬無論被檢出是否容許範圍，都會加速動脈硬化、高血脂等症狀，也增加心臟的風險，政府還是要告訴大家潛在風險，你要知道危害、要告訴民眾有這方面的疑慮，所以還是要標示。



卓榮泰說，相關報導也告訴民眾，累積到相當程度的量才會造成身體反應，而現在從台灣人食用的狀況來說，都不會達到那個量，但還是要提醒肉商販賣業者、民眾。