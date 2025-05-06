綠拼罷苗栗2藍委二階　鍾東錦：不樂見成立

苗栗縣長鍾東錦今日赴苗栗縣議會施政報告，許多議員全都聚焦在罷免相關議題。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗5月6日電（記者 盧誠輝）苗栗縣議會定期會今日開議，不分黨派的苗栗縣議員質詢時議題全都聚焦在罷免相關議題，無黨籍苗栗縣長鍾東錦強調，他不樂見苗栗縣有任何罷免案成立，因為罷免就像是一場瘟疫，更何況是執政黨對在野黨發動的大罷免，簡直是前無古人、後無來者。



苗栗縣兩席“立委”，分別是獲中國國民黨支持的第一選區無黨籍“立委”陳超明，第二選區的國民黨籍“立委”邱鎮軍，兩人目前均遭綠民團鎖定罷免。



苗栗縣罷免連署第2階段從3月14日啟動，將在5月12日截止，依苗栗縣2個選區的總選舉人數10%估算，罷免第一選區陳超明第2階段連署門檻須達2萬586份，罷免第二選區藍委邱鎮軍第2階段連署則須2萬3187份，目前陳超明和邱鎮軍的第2階段罷免連署都各尚差約8千份，在僅剩6天的連署時間，罷免達標的難度相當高。



苗栗縣議會今日舉行第20屆第5次定期會議，鍾東錦率領縣府各局處首長到議會進行施政報告。不分黨派的苗栗縣議員話題全聚焦在罷免相關議題，鍾東錦表示，他會保持行政中立，不介入、不過問，也從未下過任何一道指令，他個人期望苗栗縣能繼續保持平和與友善，不樂見有任何一件罷免案成立。



鍾東錦認為，罷免雖然是公民的權利，但就他個人的觀念，罷免應該是在相當不得已的情況下才行使，如果沒有犯很大的錯誤是不應該隨便就發動罷免的，因為罷免就像一場瘟疫，搞到全台灣都沒有是非，是很糟糕的事。全世界也沒有一個“民主國家”曾經搞過大罷免，尤其是執政黨對在野黨發動的大罷免，還是歷史首見，相信以後也不會發生，簡直是前無古人、後無來者。