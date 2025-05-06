屏東縣各戶政事務所推520　登記結婚送好禮

萬丹戶所以囍字成雙、紅牽情緣為主題，當日並有仿古三輪車迎親活動。（屏東縣政府提供） 中評社屏東5月6日電／2025年5月20日諧音“愛你愛我～我愛你”，是寓意甜蜜美好的愛情密碼，屏東縣政府民政處今年以“2025520 幸福All in 屏東”為主題，從5月14日至5月20日於各戶政事務所推出520幸福週結婚登記送好禮活動，透過精心布置結婚拍照專區，規劃豐富多樣的活動內容及加碼賀禮為新人見證幸福時刻。



為向新人傳遞祝福，屏東市戶所以“幸福花嫁、浪漫花婿”為主題布置文青風拍照專區搭配現場演奏婚禮樂曲，並準備電烤盤及保溫壺好禮送給新人。東港戶所以“因鮪有你，甜在心裡”規劃總鋪師現切鮪魚秀、現烘愛情紅豆餅等熱鬧活動，贈送新人火烤兩用爐及“滿載報喜”爆米花，祝福新人愛情滿載、甜蜜報喜。



萬丹戶所以“114520一世我愛你”囍字成雙、紅牽情緣為主題妝點拍攝場景及贈送電陶爐、蜜汁紅豆等多樣好禮，當日並有仿古三輪車迎親活動。恆春戶所以“甜甜蜜蜜，騎行協力”由專業解說人員帶領新人騎行黃包車遊恆春古城，並贈送蒲姜花蜂蜜及加緊產子的“金鏟子”。



里港戶所以在地元素“蹄（提）手一生，水嫩幸福”設計復古風拍照背板及幸福湯譜板，現場並備有韓式拍照機可自拍美照，贈送“蜜芋禮盒”祝福佳偶甜甜蜜蜜。內埔戶所以“內埔媽祖有加持，福慧雙修好幸福”提供精裝結婚書約，520當日準備百年老鐵馬讓新人共乘幸福走下去，並贈送快煮壺、醬油禮盒等向新人表達祝賀之意。



潮州戶所以“愛戀潮庄，幸福成雙”為主題，讓新人一起倒入愛情香檳，攜手敲響幸福禮鐘，贈送“鴛鴦成雙又成對，愛情燒滾滾”的鴛鴦鍋。枋寮戶所打造海洋風拍照場景，並推出幸福抽抽樂活動及贈送氛香禮盒、金鏟子，祝福新人早生貴子。



屏東縣府民政處表示，為避免5月20日當天辦理結婚登記人數眾多，新人們可於結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所辦理結婚登記，並指定5月20日為結婚登記日。



為支持年輕人安心成家，鼓勵生育並減輕家庭育兒負擔，屏東縣府今年起針對屏東縣設籍的新生兒，第1名新生兒發給生育津貼新台幣2萬元，第2名以上新生兒發放3萬元，各鄉鎮也加碼提供生育補助，並配合“‘行政院’0到6歲‘國家’一起養”政策，推出一系列友善育兒福利。