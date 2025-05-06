台灣新冠疫情升溫　上周就診人次增78%

疾管署表示，台5月新冠疫情升溫，4歲女童沒打疫苗進加護。(照:疾管署網站) 中評社台北5月6日電／台灣COVID－19疫情已進第7波Omicron流行，“疾管署”今天表示，上周門急診就診人次增加78%，但仍低於去年同期；新增重症個案，有未曾打過COVID－19疫苗的4歲女童住進加護病房。



“疾管署”統計，台灣新冠肺炎疫情上升，第18周（4／27－5／3）新冠門急診就診計5，853人次，雖較前一週上升，仍遠低於去年同期（2024年第18週為19，334人次）；上週（4／29－5／5）新增33例新冠併發重症本土病例及4例死亡病例；今年新冠併發重症本土病例累計203例，其中37例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達91%以上。



“疾管署”說明，截至今年5月4日台灣新冠JN.1疫苗已累計接種208.8萬人次，全台接種率為8.7%，65歲以上第1劑及第2劑為18.1%、0.24%。近期疫情上升，上周（4／28－5／4）疫苗打氣亦回升，第一劑接種5，731人，為六周以來新高，第2劑接種4，070人，更創今年單週最高。呼籲全民踴躍接種新冠JN.1疫苗，另65歲以上長者仍是併發重症或死亡的高風險族群，提醒已接種1劑且間隔6個月（180天），請趕快再接種第2劑增強保護力，降低重症或死亡發生機會。



“疾管署”指出，全球新冠病毒陽性率近期持平，惟東地中海、西太平洋及東南亞區近期上升，非洲區呈上下波動，其他地區則呈持平或下降；近期鄰近之香港陽性率及定醫就診率持續上升，韓國陽性率略降，日本病例數則持續下降；全球目前主要流行變異株為XEC及LP.8.1。近四週“國內”主要流行變異株為XEC及XDV.1（各佔40%），LP.8.1僅佔9%。



至於白沙屯媽祖徒步進香人潮群聚是否影響疫情？羅一鈞說明，上周5至19歲年齡層就診人次增幅較大，成年人和老年人增幅不明顯。且因進香繞境活動仍在進行中，需觀察下周統計數據才能更清楚評估影響。