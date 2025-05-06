高雄藍軍無人響應罷綠委　李明璇驚呼第一個

國民黨發言人李明璇受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月6日電（記者 蔣繼平）高雄民團發起罷免民進黨“立委”黃捷、許智傑，未有藍營民代聲援相挺。中國國民黨發言人李明璇日前啟動“罷綠委行動連署站”，全台環島走透透計劃，今天下午來到高雄，驚訝地說“真的嗎？我是第一個嗎？真的假的？”她說“沒有想當第一個，相信越來越多人會來聲援！”



國民黨主席朱立倫日前下軍令狀，要求國民黨民代協助罷綠選區第二階段連署，也會把二階連署的結果列入考核。高雄有罷免綠委黃捷、許智傑，不過尚未有藍營民代聲援相挺，國民黨高雄市黨部也僅重申“全面代收”。因高雄藍營態度消極，藍營基層感到焦慮，近日也受外界討論。



李明璇6日下午3時抵達位於高雄市鳳山區中山西路上的“高雄雙罷劫”總部後，先與遭檢調偵辦死亡連署案遭收押的負責人徐尚賢父親徐國祥、85歲的罷免黃捷領銜人黃晃枝阿嬤、及志工等人問候寒暄，接受媒體訪問後，再上到宣傳車前往鳳西黃昏市場掃街宣講。



李明璇受訪時提到“當時從新聞看到黃晃枝阿嬤走出地檢署時一度昏倒，看到阿嬤受到的委屈，所以有過來慰問，也希望透過自己的力量呼籲大家一起連署，出錢出力，一起幫忙衝刺二階連署。”徐國祥也說“歡迎大家一起來連署，表達對民進黨政府不公不義的不滿！”



李明璇強調“罷免賴清德要達成兩個條件，守住所有被罷免的藍委，罷免掉15席的綠委，才有機會在“立院”通過提案！罷免賴清德”。她也現場展示秘密武器公事包，一打開有全台各地罷免15綠委的連署書，歡迎大家來找她寫連署書。



罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。目前正在進行第二階段連署，截止日期為6月14日，目標5月底連署3萬5千份。