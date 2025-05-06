AIT談核廢料　卓榮泰：我們很多沒法處理

卓榮泰接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月6日電（記者 鄭羿菲）美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言昨天提到樂意幫忙台灣處理核廢料。“行政院長”卓榮泰6日忍不住打趣，現在我們已有很多核廢料沒辦法處理。他也說，樂於採取開放態度共同研究，這是可以討論的話題。



核三廠2號機本月將除役，台灣將正式進入非核家園。谷立言昨天喊話，無論台灣有什麼需求，美國都能提供能源解方，其中在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。



“行政院長”卓榮泰6日率官員赴“立法院”施政報告並備詢。



中國國民黨籍“立委”陳菁徽問及，台灣的能源主要使用煤、天然氣發電，但對海運依賴性非常大，谷立言3月之後就數度提到相關的核能議題，昨天發文到AIT官方臉書上，美國願意盡全力協助解決台灣的能源需求，包括核能方面，美國準備好如小型模組化反應爐（SMR），也樂意幫台灣解決核廢料儲存的挑戰。當美方已提出解決燙手的核廢料議題，卓榮泰願意與美方達成合作或對話嗎？



卓榮泰重申，對於核能有三項原則一是核能安全沒有顧慮，二是核廢料有適當去處，三是社會有共識。他也打趣道，他沒辦法確定谷立言如何幫我們處理核廢料，但現在我們已經有很多核廢料沒辦法處理



陳菁徽追問，谷立言是釋出一個可以對談或合作的窗口，卓榮泰願意去談嗎？卓榮泰回應道，對於新的核能與解決目前傳統核能的問題，我們都樂於採取開放態度，找任何專家、任何可以解決的方式共同來研究。



陳菁徽也說，她期待未來有這場“行政院長”與谷立言或AIT的會談。她再度追問，有相關期程開啟對話嗎？卓榮泰則說，谷立言提到的SMR，就我們所知還在漫長研究階段，要商轉可能還要有相當長的時間，但我們也願意在這時候討論，甚至技術上增進能源穩定，這當然是可以討論的話題，我們也在尋求各方新進技術的資訊。