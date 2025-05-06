白沙屯媽祖二百年首進南投　縣長許淑華跪迎

200年來白沙屯媽祖首度進入南投，縣長許淑華在名間鄉修玄宮前跪拜祈福。（照:許淑華臉書） 中評社南投5月6日電／苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜徒步進香行，6日進入第5天的行程，粉紅超跑鑾轎首度踏入南投縣境內，創了200年以來新歷史。對此，中國國民黨籍南投縣長許淑華表示，內心無比感動與感恩，“我虔誠祈願南投四時無災、風調雨順、百業興旺，家家戶戶平安和樂”。



白沙屯媽祖進香第5天，今天清晨6點，從雲林斗六福懋興業起駕後，持續北返回鑾，穿越雲大橋前往二水，並接上152縣道進入南投名間鄉，中午時媽祖停駕於名間鄉修玄宮，下午3點再起駕。南投縣長許淑華也與民眾早早等在路上跪姿等候媽祖到來，並且接受到“倰轎腳”。



白沙屯媽祖今天上午還在雲林林內鄉徒步進香，媽祖一路往山線走，而南投市長張嘉哲昨天在臉書發文透露，妻子在拱天宮獲得連續三個聖杯，媽祖似乎真的有意來南投，但正如廟方提醒，即使有聖杯，也不能百分百保證，“我們要保持虔誠平常心，相信媽祖一定會做出最好的安排，庇佑南投。”



許淑華6日下午在臉書發文表示，白沙屯拱天宮媽祖徒步進香已有二百年歷史，香火鼎盛、信仰綿延，今年首次停駕南投，意義非凡。



許淑華說，她在名間與眾多鄉親一同恭迎媽祖，媽祖慈悲為懷，護佑黎民百姓，接駕之際，內心無比感動與感恩。白沙屯媽祖以“行無定程”著稱，所到之處皆因緣殊勝，這次能蒞臨南投，庇佑鄉里，實屬萬分榮幸，也倍感珍惜。



最後，許淑華感謝在活動中默默付出的每一位志工與執勤人員，讓活動順利圓滿。並虔誠祈願在白沙屯媽祖鑾轎賜福加持下，南投四時無災、風調雨順、百業興旺，家家戶戶平安和樂。