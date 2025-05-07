鄭麗文析拉下民進黨三階段目標　藍勿輕忽

前藍委鄭麗文接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）針對綠營發動的全台大罷免，中國國民黨前“立委”鄭麗文接受中評社訪問表示，賴清德從當選後即開始思考戰略，大罷免早已勢在必行，但國民黨之前錯估形勢，低估賴清德決心，喪失了先機，所幸距離罷免投票大約還有兩、三個月，仍來得及，只要全力以赴，不再輕忽情勢。



鄭麗文強調，此次面對大罷免，國民黨應以藍委席次“滴水不漏”為原則，先在罷免階段守住現有“立委”，2026年縣市長選舉再予制衡，最終於2028大選使賴清德下台，為三階段設定目標。



她指出，目前藍營支持者氣氛呈現“熱的部分已經沸騰，冷的部分仍舊冰冷”，因為罷免案投票率本就偏低，所以最終要如何達成藍委一席不掉的目標，催出藍營支持者的投票率至關重要。



鄭麗文在2000年代曾任民進黨青年發展部副主任、民進黨國民大會黨團副召集人等職，2005年在國民黨前主席連戰邀請下加入國民黨，並擔任政策會副執行長、文傳會主委與發言人等黨職，後續也曾任“行政院”發言人和兩屆不分區“立委”。



鄭麗文接受中評社訪問，分析目前大罷免的情勢，賴清德擁行政資源優勢，可以大開民主倒車，動用司法鉗制、壓迫在野力量。但即使如此，在大罷免的最後階段，只要國民黨不再錯估情勢，仍有可能反制。守住“立法院”每一席區域“立委”，是此次因應大罷免的目標，最後無論如何都必須守住“立法院”這道防線，否則台灣民主將會萬劫不復。



她指出，國民黨必須認清目前的情勢，也應該回顧過去幾次罷免經驗，像是去年黨籍的基隆市長謝國樑面對罷免時為何能夠勝出，這些都需要深入瞭解，據以制定正確的戰術與戰略。因為面對的是一場硬仗，但她觀察，國民黨中央恐怕目前還是過於輕忽與樂觀。