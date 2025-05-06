藍軍不挺高雄罷綠委辛苦前行　李明璇送暖

國民黨發言人李明璇今天到高雄現身力挺罷免綠委，並站上宣傳車及到市場街講。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月6日電（記者 蔣繼平）“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑，目標5月底收到各3萬5千份連署書，因受到該團體負責人徐尚賢被檢調偵辦死亡連署遭收押，正在努力重整團隊並展開連署行動。中國國民黨發言人李明璇今天到高雄現身力挺，並站上宣傳車及走進市場街講，讓“高雄雙罷劫”士氣大振，過程有人送來一疊連署書、也有民眾按讚鼓勵。



不過，“高雄雙罷劫”並未獲得高雄藍軍的支持，李明璇是第一位公開站出來相挺的國民黨人。



李明璇6日下午3時抵達位於高雄市鳳山區中山西路上的“高雄雙罷劫”總部後，先與遭檢調偵辦死亡連署案遭收押的負責人徐尚賢父親徐國祥、85歲的罷免黃捷領銜人黃晃枝阿嬤、及志工等人問候寒暄，接受媒體訪問後，再上到宣傳車前往鳳西黃昏市場掃街宣講。



李明璇站在宣傳車上透過大聲公吶喊“許多罷綠委領銜人通通被檢調抓起來，還用新台幣50萬元交保，甚至加上限制出境，這麼嚴重，真的讓人驚呆，原來罷免綠委的罪責，遠遠超出民進黨人士涉嫌的貪汙案與“共諜”案，這是司法嗎？這根本是羞辱台灣人民。”



李明璇用大聲公痛批“現在的民進黨政府根本不管“國政”，也不在乎“國安”，只在乎誰會動搖民進黨的政權，民進黨一切的行為都是打壓與清算，台灣司法不能變成民進黨的形狀，懇請大家一定要跟著站出來。”她說“只想問一句話，全世界哪一個‘民主國家’，會打在野黨的‘立委’通通罷免掉？只有台灣！”



李明璇稍早受訪時也提到，她近日發起全台環島罷免綠委行動連署站，短短三天就收到非常多的私訊與留言，都希望她到各地的城市去宣傳收連署書。她原本帶著麥克風與熱忱的心，一個背包就出來，原本以為孤軍奮戰，結果馬上就有人說要一起幫忙，感受大家對罷綠委的興趣是非常大的，情緒都很高昂。



罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。目前正在進行第二階段連署，截止日期為6月14日，目標5月底連署3萬5千份。