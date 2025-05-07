黃士修：民進黨終結核電　並非理念問題

“核能流言終結者”創辦人黃士修。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月7日電（記者 方敬為）台灣的核電將在5月17日起全面退場，“核能流言終結者”創辦人黃士修接受中評社訪問表示，反核可能是民進黨唯一對美國不服從的事項，即便台灣4座核電廠反應爐都是美國貨，甚至美國最近也向台建議採用核能，民進黨政府仍然堅持廢核，並非是理念問題，而是“非核家園”背後的利益結構太龐大，因此寧可背離國際趨勢，不惜犧牲台灣發展。



黃士修說，民進黨政府反核能的舉措，事實上是“物理性”毀台，一方面火力能源佔比將因此攀升，造成環境汙染，另一方面能源供應不穩定，導致企業界對台投資卻步，影響經濟發展，最後，台灣在缺乏穩定發電的途徑下，包括天然氣、煤炭都仰賴外部進口，只要周遭海域出現不穩定因素，LNG船就無法靠岸，台灣就會“斷氣”，民進黨的能源政策無疑是讓台灣陷入險境。



黃士修，清華大學理學院學士（主修數學、物理），英國倫敦帝國學院物理學碩士班肄業。出身公民團體，為核能流言終結者創辦人兼執行長、廣播媒體主持人及政治評論員。



核三廠二號機即將於5月17日除役，這是最後一部運轉中的核電機組，象徵台灣正式邁入非核家園時代。黃士修表示，非核家園或許是民進黨唯一不服從美國的事項，民進黨不許他人疑美、反美，但在核能議題上，綠營倒是很反美。



黃士修說，民進黨政府主張非核家園，真的是為了所謂的理念、所謂的環保永續嗎？從台灣的核電廠退役停止運轉之後，火力發電的佔比要上升超過84%來看，非核家園的環保永續之說就不攻自破。所以民進黨反核背後原因，其實是所謂發展再生能源的利益結構太過龐大，無法放手，因此即使美國公開建議台灣使用核能，民進黨政府也不會接受。

