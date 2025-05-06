台灣否認美國施壓升值　韓央行行長說實話

韓國央行行長李昌鏑。（照片：韓國央行網站） 中評社台北5月6日電／新台幣日前狂升，短短幾日已從兌美元33元升到30，一度見到29字頭，企業界叫苦連天。賴清德昨日親自強調，台美關稅談判未觸及匯率。台“中央銀行”總裁楊金龍昨日召開記者會也稱美國未施壓升值。韓國央行行長李昌鏑6日則直言，美國政府向亞洲國家施壓，要求其貨幣升值，正是這波亞洲貨幣匯率走揚的原因之一。



韓國央行行長李昌鏑6日談到韓元兌美元升值走勢時表示，現在判斷匯率波動是否結束還太早。



根據《韓聯社》報導，李昌鏑周二在米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）年會時，在一場記者座談會中談到近期韓元兌美元的強勁升值，李昌鏑指出韓元匯率創下自去年11月底以來的新高，包括韓元在內的亞洲貨幣之所以上漲，部分原因是美國政府與各國會面時，向亞洲國家施壓要求其貨幣升值；另外的原因是外界看好美中之間重啟談判，達成協議的可能性提高。



李昌鏑認為匯率波動還沒有結束，只要發生任何戲劇性變化，韓元都可能會再次升值。李昌鏑補充，若“央行給人一種不關注匯率的印象，市場可能就會朝單一方向傾斜”，因此韓國央行會時時留意雙向的波動性。但李昌鏑強調，長期來看，“貨幣匯率不是我們可以隨意改變的”，韓國央行並不是根據某個特定匯率水準來制定貨幣政策。李昌鏑還說，“我也不確定美國到底真正想要的是強勢美元還是弱勢美元”。



李昌鏑也表達了對經濟前景不確定的擔憂，稱與4月初特朗普剛宣布對等關稅措施時相比，“我沒有看到不確定性有任何減少”，並以突然進入隧道比喻，目前還在等“眼睛適應黑暗”。