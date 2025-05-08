吳德威：台央行15年繳白卷房價台幣都爆了

矽谷創投合夥人吳德威接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）新台幣日前飆升，台灣“中央銀行”的效能遭質疑。矽谷創投合夥人吳德威接受中評社訪問分析，台灣不該把外匯存底逾8成都拿去買美債，應要等比買黃金等分散風險。“央行”這15年來都繳白卷，現在房價爆了，新台幣爆了，歷任“央行”總裁都疏忽了，好像讓人感覺是欠美國什麼。



吳德威表示，台灣是出口導向，新台幣應要盡量走貶、不是走升，當然現在新台幣是升到過去通貨膨脹時該有的價格，只是長期以來主持“央行”的人很有問題，25年來讓房價狂漲，“央行”卻始終保持低利息，後來才要收緊游移資金、調升利息。過去不壓新台幣，如今瞬間噴高，大家怎麼承受？以前1985年新台幣兌美元匯率從40到28要花7年、直到1992年，現在新台幣只要花2天就達到以前7年的一半了。



吳德威，美國卡內基美隆大學資訊管理碩士。歷任阿里巴巴集團天貓海外台灣總經理、中職味全龍領隊、網家集團PChome電子商務副總暨露天市集副總、美國卡內基美隆大學台灣校友會長、橡子園太平洋基金合夥人、桃園市體育發展基金會董事暨執行長。父親是已故大法官吳庚。



吳德威表示，針對新台幣狂升原因，因沒證據說是否為海湖莊園協議有關，所以假定在沒任何台美私下交易情況下，那台“央行”真的是很疏忽了。當然這20幾年來，游資寬鬆，對大家都好，有人說新台幣強勢一點也沒什麼不好，可是“央行”有很多工具隨著時間流逝，並沒有做好有效的多元化準備。



“央行”曾坦承，台灣外匯存底逾8成是美債，以3月外匯存底5780億美元估算，“央行”持有的美債規模超過4624億美元。吳德威對中評社說，“央行”不該都把投資拿去買美債，應該也要等比去買黃金之類。



針對新台幣狂升，被說海湖莊園協議類似1985年使日本泡沫經濟的廣場協議？吳德威笑說，那要問問賴清德、“央行”怎麼看？他認為“央行”把很多可操作匯率的工具都拱手讓人，首先將外匯拿來繳交“國庫”這部分，居然從2000年迄今變成“央行”的KPI，在國際上很多國家的《中央銀行法》都沒將外匯繳入“國庫”當成KPI，KPI是要放在平抑物價才對。