童子賢談台幣強勢升值　產業經得起考驗

和碩董事長童子賢。（中評社 資料照) 中評社台北5月6日電／新台幣近日強升，出口業者哀聲連連。對此，和碩董事長童子賢6日表示，儘管短期有熱錢湧入導致新台幣升值，但台灣產業體質相當不錯，“目前為止我還沒有太擔心”，他認為台灣能夠經得起這波考驗。



童子賢今日以台北市電腦公會榮譽理事長身分，出席“AI NEXT FORUM”論壇，會前受訪時針對匯率與能源議題發表看法。他指出，匯率變化會隨著國際貿易的順差或逆差而調整，這是國際規則，並非台灣特有。台灣近五年來國際貿易順差高，顯示出口表現穩健。



童子賢認為，台灣出口廠商體質不錯，但內需才是帶動產業的一種方式，當台幣做適當升值對進口商是好的，對全體“國民”可以用更實惠方式買到全世界的產品和消費，也是好事，短暫的熱錢湧入“帶來瞬間的台幣升值，我目前還沒有太擔心”。



童子賢表示，“你把它叫禿鷹也行、叫候鳥也行，短暫停留就會跑掉，少掉因素後，回到台灣的本質，本質是出口暢旺和順差，這是本來就有的台幣升值壓力，我們樂於見到台灣經濟以出口暢旺帶動經濟的現象不要太快轉變，導致調適困難，但也希望台灣體質更不錯”。



童子賢舉例，台灣以進出口貿易帶動經濟，數據顯示2023年台灣GDP約7551億美元、2024年GDP約7932億美元。而進出口貿易總額部分，2021年、2022年、2023年、2024年分別為8279億美元、9075億美元、7844億美元、8695億美元的成績，由此可發現，台灣進出口貿易總值超過GDP。



童子賢分析，若計算2023年外貿比率，台灣高達103.88%，若與美國相較，美國2023年GDP是27.72兆美元，進出口貿易總額5.16兆美元，比率衹有18.61%，這代表美國的經濟運作很高比例其實是內需、內循環。美國不像台灣明顯仰賴進出口貿易來驅動經濟，台灣外匯存底也因順差持續累積。

