中評關注：高雄藍軍不動　罷綠委困難重重

國民黨發言人李明璇6日現身力挺罷免綠委黃捷、許智傑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月7日電（記者 蔣繼平）高雄民團發起罷免民進黨“立委”黃捷、許智傑，未見藍營民代聲援相挺，國民黨發言人李明璇6日現身力挺成為國民黨第一人，引起外界關注。高雄藍營動不起來大致有三原因，機會不大沒動機、誰敢扛著反綠招牌、黨部態度模糊與戰略不清晰，後續二階連署相當吃力。



推動罷免綠委黃捷及許智傑的團體“高雄雙罷劫”涉幽靈連署，負責人徐尚賢已遭收押，團隊正在努力重整團隊並展開連署行動。面對目標在5月底要收到2案各3萬5千份連署書，困難重重，罷團尚未透露二階連署進度。



國民黨主席朱立倫上週下軍令狀，要求國民黨民代協助罷綠選區第二階段連署，並列入考核，並未改變高雄罷綠委的薄弱力量。



高雄藍營未支援罷免綠委黃捷及許智傑，早已不是公開的秘密，許多藍營支持者直呼泛藍罷團遭到放生。罷綠委進入第二階段，60天內需要該區選舉人數的10%連署，沒有政黨動員非常不容易。藍營基層感到焦慮與不滿，高雄市黨部也僅重申“全面代收”。



為何高雄藍軍動不起來？第一，從選民結構分析，高雄是深綠選區，民代支持者藍綠都有，都不得罪最好，高雄民代普遍 著重基層服務，降低政治敏感度與仇恨值。再加上若順利罷免掉綠委，要能夠選贏“立委”補選，可能也是未知數，“獎勵因素不夠”。



第二，“誰要扛著反綠的招牌？”這將成為綠營砲火的眾矢之的，以地方議員的政治能量來說，處處受到民進黨執政的高雄市政府制肘，服務要到位，需要市府願意協助，撕破臉將處處受限、動彈不得。看看扛著反綠招牌的民眾黨主席、“立院”黨團總召黃國昌為例子，被所有綠營、側翼砲火猛攻，一個議員是否招架得住？