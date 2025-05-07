中評關注：藍軍幫民進黨解套核能　美壓力？

在野黨急著幫執政黨解套核能議題，背後美方壓力不小。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月7日電（記者 黃筱筠）針對核電議題，美國已經步步進逼，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言在官方臉書上直接標示重點“美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（SMR），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰”。對於AIT發言，台官方不敢把話講太白，畢竟反核是民進黨神主牌。但在野黨“立委”卻急著幫執政黨解套，背後可能基於美方壓力或是企業壓力。



賴清德上個月22日會見環保團體時再度強調，對未來新的、先進的核能技術保持開放態度，任何的政策變更都必須滿足核安、核廢、社會共識3個重要前提，才有可能進行。



這三個前提下，美方公開表態“美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（SMR），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰”，加上在野黨也幾乎是附和態度，等於“賴政府”所說的三前提已獲得解決。這是美方在台灣多方面施壓，趁著台美談判關稅之際，希望台灣也能跟美國購買核能。



但不管是賴清德或是“行政院長”卓榮泰都不願意公開承認願意繼續使用核電，因為正值大罷免之際，目前要務就是緊抓著深綠支持者。如果民進黨政府直接公開講願意繼續使用核電，可能引起基本教義派不滿，過去非核家園已經是民進黨基本教義派的主要信仰核心，現在因美國要求就再度使用核能，一時之間深綠支持者可能難以接受。



因此，繼續使用核電不能由民進黨說出口，而美方就需要與台灣在野黨溝通。

