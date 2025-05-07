韓坦承美施壓　李明璇：“賴政府”還在騙

國民黨發言人李明璇接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）新台幣飆升，賴清德、台“央行”總裁楊金龍否認是美國施壓，但韓國央行總裁李昌鏑坦承“亞洲貨幣近期升值，美方壓力是原因”。中國國民黨發言人李明璇向中評社表示，韓國講實話，“賴政府”卻還在編故事騙大家，跪著討好美國，該重新檢視金融政策。



新台幣兌美元匯率6日以30.125元開盤，早盤雖仍漲破1角，匯價閃見29元，但迅速拉回，守住30元，收盤30.28元。韓元兌美元匯率2日也升值至1391.5韓元，李昌鏑6日表示，包括韓元在內的亞幣近期狂漲，就是美國政府施壓亞洲各國讓本國貨幣升值所致。



李明璇接受中評社訪問表示，李昌鏑已公開說明，亞洲貨幣齊漲的主因，是美國總統特朗普為了壓低美國通膨、逼迫各國貨幣升值，連韓國官員都敢講大實話，反觀民進黨“賴政府”卻還在裝聾作啞、編故事騙大家。



李明璇，出生高雄市，北京大學新聞與傳播學院傳播學碩士，歷任國民黨代表、北漂青年與韓國瑜座談會主持人、高雄市政顧問、台灣工商總會駐京辦副主任、節目主持人等。父親李玉文為國民黨高雄市黨部副主委，丈夫潘德翰為國民黨前青年部副主任。



李明璇指出，“賴政府”非但對外幣升值毫無準備，甚至反過來指控在野黨炒作匯率、犧牲“國家”利益，賴清德放任匯率飆升、出口業者血本無歸，誰才是犧牲台灣利益的人？早在特朗普重新入主白宮前，外界早已提出警告，要求政府未雨綢繆，但“賴政府”不是裝聾作啞就是不懂經濟，是笨還是壞？



她說，台灣人民不是傻子，說謊的人騙不了太久，這次新台幣暴漲，“賴政府”毫無準備，滿口謊話，把大家當塑膠，任由新台幣飆升得亂七八糟，出口業者哀鴻遍野，賴卻還在說“是外資看好台灣，所以台幣升值”。



她強調，此事凸顯出目前台灣面對國際貨幣壓力下的脆弱應對，“賴政府”應重新檢視金融政策與對外論述，別再騙台灣人說台灣經濟多厲害，真相就是特朗普政府對亞洲各國施壓，逼各國貨幣升值來幫美國省錢。她呼籲台灣人民要看清真相，這不是榮耀，而是恥辱。