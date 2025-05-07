藍委指台灣經濟金融面臨危機　謊言無意義

針對亞洲多國貨幣，包括台幣、韓元等兌美元都呈現顯著升值的趨勢，藍委王鴻薇在臉書發表看法。（照:王鴻薇臉書) 中評社台北5月7日電／近期亞洲多國貨幣，包括台幣、韓元等兌美元都呈現顯著升值的趨勢。韓國央行行長李昌鏞坦言，美國政府向亞洲國家施加壓力，要求其貨幣升值，是造成這波亞洲貨幣匯率上揚的重要因素之一。粉專直呼“賴政府”只會欺瞞甩鍋，青鳥要被騙幾次才會醒？藍委直言，未來打臉只會越來越快。



中國國民黨籍“立委”王鴻薇6日發文質疑，李昌鏑說出實情，等於同時重重打臉賴清德和“央行”總裁楊金龍的說法，賴清德是要指控李昌鏑造謠擾亂市場，還是楊金龍要說李昌鏑是禿鷹在伺機炒匯？要提醒民進黨政府，當台灣內部的經濟、金融正在面臨國際性重大危機時，很多謊言都毫無意義，想要再靠謊言“治國”，然後繼續搞罷免對立是沒有用的，打臉只會來得越來越多、越來越快，也更快讓人民看清你的執政無能。



同日粉專“政客爽”也發文表示，看完韓國央行行長李昌鏑的談話，對於這個國家誠實敢言的程度，真心感概萬千。總結一句話就是“匯率未穩、政局未明，韓國央行只能小心翼翼，邊走邊看”，他們願意把現在的困境跟不確定性如實告訴國人，也直言國家有那些地方需要改進才能往前走。



“政客爽”感嘆，沒看到韓國政府像“賴政府”一樣對自己歌功頌德、一昧甩鍋給在野黨，只看到滿滿的客觀回應，若自己是韓國人，作為企業是能馬上瞭解國際情勢的發展，然後能快速的設定企業發展方向，因為韓國央行願意把去跟各國會談所得知的真實情況告訴國人。



此外，“觸極者”粉專於臉書做梗圖提到，“賴政府”每次遇到關乎“國安”的爭議都這樣，4枚飛彈飛越上空時，民進黨：千萬別抬頭，什麼事都沒發生！結果被日方軌跡圖證實打臉。台積電對美投資1000億美元，賴清德說：美國沒給壓力！美國總統特朗普證實：我拿關稅施壓，台積電就送來了！如今台幣飆升，民進黨、賴清德又強調美國沒施壓，結果又被打臉。粉專直呼：不念書的青鳥才是好青鳥（好騙），要被騙幾次才會清醒呢？



網友表示“小時不讀書，長大當青鳥”、“詐騙的最高境界，連自己都騙倒了”、“乖孫子怎麼敢說美國爺爺的不是”、“柯總召說的：你是那一國的！”、“用人民的血汗錢當談判籌碼，果然是超級賣”、“只要你一個眼神肯定，偶的跪就有意義”、“習慣用謊言跟隱瞞治國，沒救了”。