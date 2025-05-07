逢中必反！台軍方剝奪考生權益學者建議提告

台“國防”醫學院。（“國防”醫學院網站） 中評社台北5月7日電／師大附中學子在今年年初申請“國防”醫學系，沒想到初審資格在3月中旬被軍事學校正期班招生委員會撤除，原因在於他在南京出生，2歲才返台設籍，未入國籍滿20年，不得報考。中國國民黨批評，該名考生在台灣成長，且領有“中華民國”身分證，“國防部”相關申請流程居然因為他在南京出生就限制報考資格，反映“賴政府”“逢中必反”已到枝微末節，挑起族群對立非常惡質。



一名師大附中數理資優班學生在Dcard發文稱，自小立志成為急診醫師，且在去年9月聽了“國防”醫學系校園演講後決定報考，並願意簽下10年以上的軍醫義務。他在今年1月報考學測，順利取得申請資格，沒想到在3月14日收到撤銷錄取資格的通知，理由僅一句話：“出生南京市，未入本國籍滿20年，不符報名資格”。該生強調，他沒有中國大陸的任何戶籍與居留紀錄。



“國防”醫學院證實，確實有這名學生，父母都是“中華民國”國民。不過他的初審資格在軍事學校正期班招生委員會審核階段便被撤除，主要是不符合設籍規定。而他在2007年出生，但到了2009年12月25日才設籍，入籍不滿20年，不符合報考資格。



藍委翁曉玲指出，該名考生之所以在南京出生，是因其父母曾於當地工作，這種情況並不罕見，“他就是台灣的小孩、“中華民國”國民，從小在台灣接受教育，浸潤於自由、民主與法治的社會氛圍，有什麼好去懷疑他”？



曉玲進一步表示，當前台灣正面臨人才流失問題，能考上醫學系的學生多為優秀人才，政府卻以身分別作為報考門檻，格局實在太小。她批評“賴政府”若持續“逢中必反”，恐將把台灣逼向絕境，“最後只剩下黑熊、青鳥”。

