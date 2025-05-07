蔡正元：台“央行”手被美國綁住　禿鷹就敢玩

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／台幣連日狂升，匯率劇烈波動引發外界憂慮，但台“中央銀行”總裁楊金龍提到疑似有“禿鷹”在炒匯攻擊，被質疑是否轉移焦點。前“立委”蔡正元6日在政論節目指出，拉抬外幣很容易，拉抬本幣很困難，我們央行是印新台幣的，要多少就有多少，禿鷹看準你的手被美國綁住，就敢跟你玩。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元6日在政論節目《林嘉源辣晚報》節目提到，你以為貿易商品交易會決定匯率嗎？不會！是金融交易。他舉例，美國一直貿易逆差，可是只要有戰爭發生，美元就成為避險的目標，錢就往美元送！俄烏戰爭我們都看到了，歐洲出現歐債危機，錢都往美國跑。如果台海發生危機，再大的逆差，美元都會暴漲！就是避險金融交易，一直都是如此。賴清德說，我們經濟好，所以台幣要升？那也不是這樣升法，好是一整年結算才會知道好。



蔡正元指出，第二個，他們說有禿鷹？請問一下，禿鷹？你“央行”手上有獵槍！還需要教你怎麼做？如果“央行”要拉抬美元的價位，不讓美元跌，是很簡單的事；要拉抬新台幣，反而很困難！因為拉抬美元要拿新台幣來買，所以如果有禿鷹放空美元，你要把美元價格往上拉，我們“中央銀行”是印新台幣的，要多少就有多少！“通海欸”，像太平洋那麼多，你禿鷹敢跟我賭嗎？禿鷹就看準你：你手被美國綁住了！所以他就敢跟你玩。



蔡正元說，敢到台灣來放空美元？我拿一堆新台幣砸下去，你就死得很慘！為什麼港幣這兩天大量買美元？那是香港的“央行”、叫貨幣管理局，拿605億港幣出來拉抬美元，就是不讓美元跌得太兇。你說港幣浪費？港幣他印的，有什麼好浪費？要多少，你敢跟他賭嗎？可是如果要拉抬新台幣就比較難，因為我們要用美元去把它買回來，才能夠拉抬新台幣，可是我們“央行”衹有5000多億美元，對手也弄5000多億來，你不就掛了？



蔡正元強調，所以央行的經營理論上很清楚，拉抬外幣很容易，拉抬本幣很困難。前“立委”郭正亮說，所以美國是限制我們印鈔？蔡正元表示，也可以這樣解釋，限制你不可以到外匯市場，其他的（貨幣總量）他不管你。