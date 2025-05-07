大罷免宣傳片兒童嗆爸　董智森批沒人性

媒體人董智森。（中評社 資料照) 中評社台北5月7日電／綠營罷最近推出導演王小棣執導的罷免宣傳片，片中小孩哭著怒斥父親“國家亂七八糟，我念書有什麼用”的劇情引發爭議，討論不斷。媒體人董智森指出，賴清德為了想“立院”過半，所有行為都在幫大罷免添柴火，最重要的就是仇恨。但拿小孩子當工具，可以看到他們的滅絕人性。



根據《中時新聞網》報導，董智森5日在《大新聞大爆卦》節目表示，賴清德很羨慕蔡英文，八年在“立院”過半，要幹嘛就幹嘛，可以弄黨產會，把國民黨追殺到底，全部法律都通過，為所欲為。他覺得很多事情不能做，所以現在所有動作都在搞大罷免，所有行為都在為大罷免添柴火，這個柴火最重要的就是要仇恨。



董智森指出，今天找一個小孩子，來表現出那種仇恨，當你把小孩子拿出來作工具，這是台灣社會大家最不忍心，而且最有默契：我們應該保護小孩子！稍有常識都會覺得，你怎麼把這種議題拿出來，讓小孩子去闡述？



“那這個就是，看到他們的滅絕人性！”董智森直言，看罷團那些滅絕人性的行為，自己看到新店那個老先生，被挺綠惡罷的男子一拳打下去，看了不可思議，怎麼會這樣？民進黨就是搞這一套，還有錢可以領，有什麼衝突，最後他還去告你。自己也常常被綠粉告，打官司，很多律師去幫民進黨，是想要知名度、想要參選。自己在法庭都怒斥他們：什麼都不懂還要當律師？但是一般人就會害怕。