吳思瑤出示韓央行行長訪問　批台媒做假新聞

吳思瑤今天拿出中華經濟研究院長連賢明的臉書內容說明韓國央行行長的說法。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月7日電（記者 黃筱筠）韓國央行拋出“美國施壓亞洲國家升值”言論引發市場熱議。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天拿出中華經濟研究院長連賢明的臉書內容駁斥說，連賢明清楚查閱、翻譯了整個韓國央行總裁全文，是說市場上會出現預期心理，目前韓國並不清楚美國對匯率有什麼要求與推進，韓國不清楚美國的具體要求。為什麼台灣政治人物要斷章取義，台灣媒體要做假新聞呢？



美國是否對亞洲國家施壓要求升值，台灣政府連日來頻頻否認，但韓國央行總裁李昌鏑卻在亞洲開發銀行年會上鬆口，直言“亞洲貨幣近期升值，美方壓力是原因之一”，讓外界質疑台灣官方沒有說實話。



吳思瑤說，她已經多次強調匯率問題是專業問題不要泛政治化，媒體引用說韓國央行總裁是美國施壓，但這是假新聞。中華經濟研究院長連賢明清楚查閱、翻譯了整個韓國央行總裁全文，是說市場上會出現預期心理。目前韓國並不清楚美國對匯率又什麼要求與推進，韓國是說不清楚美國的具體要求。韓國並不清楚美方要求是什麼，並不清楚是還待觀察的發言。



她也說，台灣媒體卻說韓國央行總裁證實美方施壓匯率問題，台灣媒體移花接木，媒體為什麼要斷章取罪。就像台灣政治工作者沒有真實可靠訊息，用誇大言論讓市場憂慮，讓市場預期心理加劇。新台幣昨天相對回穩，但短時間國際波動要因應，不樂見在野黨的政治工作者，不滅火還要放火，一定跟台灣過不去嗎。



吳思瑤也說，台灣經貿談判辦公室、“行政院”、“總統府”、“央行”等都清楚把正確訊息告知社會，台美關稅磋商沒有涉及匯率。現在匯率波動是市場預期心裡，外資看好台灣產業，外資買超台灣股票造成的波動，大家不要過度臆測、惡意造謠，造成市場波動我們不樂見，嚴正呼籲這樣假訊息、斷章取義不要再發生。