檢搜國民黨中央？凌濤：朱立倫有心理準備

國民黨智庫副執行長凌濤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）檢調偵辦罷免民進黨“立委”涉及不實連署，多次搜索中國國民黨各地方黨部，外界關注是否擴大追查至中央黨部甚至黨主席朱立倫？對此，國民黨智庫副執行長、朱立倫子弟兵凌濤向中評社表示，這些涉及文書與個資的所謂“小案”，卻被檢調以組織犯罪的名義大規模搜索，根本是民進黨正在改寫法律，把“中華民國”法律”變成“民進黨版本的法律”。



至於朱立倫是否已做好心理準備？凌濤說，台灣司法查辦任何一個在野政敵，甚至領袖都不令人意外，賴清德把司法當成政治武器過程中，不只朱立倫，所有台灣民眾都要有心理準備，因為當我們不站出來發聲的話，早上5點半檢調按門鈴的對象可能是任何一位民眾。



全台大罷免延燒，檢調針對罷免綠委涉及不實連署，這段時間大動作搜索國民黨各地方黨部，並將罷免案及地方黨部人士帶回約談甚至收押，至今已有14人遭羈押，甚至地方大咖如國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹都被收押，外界也議論檢調下一步就會搜索國民黨中央黨部。



凌濤今天接受訪問時指出，連署案主要涉及的是文書處理與個人資料保護法，這類案件依法屬於輕微案型，然而檢調卻以重罪辦理，並試圖導向組織犯罪。他強調，依照《組織犯罪防制條例》規定，必須包含暴力、強盜等行為，才能構成組織犯罪，根本未將文書偽造或個資法納入其中。



他進一步指出，在國際實務上，組織犯罪通常適用於人口販運、毒品黑市等重罪，從未見以文書或資料處理作為適用對象。